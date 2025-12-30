झारखंड में 1,927 कैंडिडेट को मिलेगी सरकारी नौकरी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सौंपेंगे अपॉइंटमेंट लेटर

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (सीजीएल) में सफल अभ्यर्थियों को के माध्यम से अनुशंसित 1,927 अभ्यर्थियों को आज, 30 दिसंबर को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के मोरहाबादी मैदान में प्रस्तावित इस कार्यक्रम में सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने सभी संबंधित विभागों को इसकी जानकारी देते हुए इसे लेकर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। कार्मिक विभाग की ओर से अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की जांच हो चुकी है।