    झारखंड में 1,927 कैंडिडेट को मिलेगी सरकारी नौकरी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सौंपेंगे अपॉइंटमेंट लेटर

    By Ashish Jha Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 07:46 AM (IST)

    झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सफल 1,927 अभ्यर्थियों को आज रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नि

    नियुक्ति पत्र देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (सीजीएल) में सफल अभ्यर्थियों को के माध्यम से अनुशंसित 1,927 अभ्यर्थियों को आज, 30 दिसंबर को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा।

    मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के मोरहाबादी मैदान में प्रस्तावित इस कार्यक्रम में सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने सभी संबंधित विभागों को इसकी जानकारी देते हुए इसे लेकर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। कार्मिक विभाग की ओर से अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की जांच हो चुकी है।

    राज्य सरकार ने नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के लिए वित्त सचिव प्रशांत कुमार को नोडल पदाधिकारी बनाया है, जबकि रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को कार्यक्रम की सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है।

    यह नियुक्ति छह विभागों के लिए होगी। बता दें कि आयोग ने हाल ही में इस प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम जारी किया है। इसमें 1,932 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे।

    इन पदों के लिए दिया जाएगा नियुक्ति पत्र

    पद विभाग पदों की संख्या
    सहायक प्रशाखा पदाधिकारी कार्मिक विभाग 847
    कनीय सचिवालय सहायक कार्मिक विभाग 288
    प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले 249
    प्रखंड कल्याण पदाधिकारी कल्याण विभाग 191
    अंचल निरीक्षक सह कानूनगो राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार 178
    श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग 170
    प्लानिंग असिस्टेंट योजना एवं विकास विभाग 04
    कुल   1927