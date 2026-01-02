Jharkhand जेलों में कक्षपाल के 1,733 पदों लिए निकली वैकेंसी, नौ से भरे जाएंगे आनलाइन फार्म

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड की जेलों में कक्षपाल के 1,733 पदों पर नियुक्ति के लिए नौ जनवरी से आठ फरवरी तक आनलाइन फार्म भरे जाएंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने शुक्रवार को झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा-2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया का नया कार्यक्रम घोषित कर दिया है।

इससे पहले आयोग ने अपरिहार्य कारण बताते हुए आवेदन प्रकिया स्थगित कर दी थी। अब इस परीक्षा के लिए नए सिरे से आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा रही है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, आनलाइन आवेदन के बाद 10 फरवरी मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क भुगतान होगा तथा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड होगा। 11 से 13 फरवरी की मध्य रात्रि तक आनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित किया जा सकेगा। इधर, आयोग ने इस प्रतियोगिता परीक्षा में खेलकूद कोटा में आरक्षण के प्रविधान को भी विज्ञापन में सम्मिलित कर लिया है।

खेलकूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण का दावा कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा 11 सितंबर 2007 को जारी संकल्प के आधार पर दिया जाएगा। सीधी नियुक्ति के लिए भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उससे संबद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में द्वितीय/तृतीय स्थान, झारखंड ओलंपिक संघ अथवा उससे संबद्ध संघों द्वारा आयोजित चैंपियनशिप में प्रथम स्थान तथा राष्ट्रीय रिकार्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।