    झारखंड में फरवरी से मेडिकल कॉलेजों और सदर अस्पतालों में शुरू होगी HMIS सेवा, OPD-IPD सभी सेवाएं होंगी ऑनलाइन

    By Neeraj Ambastha Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए फरवरी से मेडिकल कॉलेजों और सदर अस्पतालों में HMIS सेवा शुरू की जाएगी। इसके अंतर्गत OPD और IPD जैसी स ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, रांची। अगले वर्ष फरवरी-मार्च से सभी मेडिकल कालेजों तथा सदर अस्पतालों में एचएमआईएस सेवा शुरू हो जाएगी। इसके तहत मरीजों के रजिस्ट्रेशन, ओपीडी, आइपीडी तथा किसी प्रकार की जांच के लिए पर्ची कटाने से लेकर बिलिंग तक आनलाइन होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने अगले वर्ष फरवरी माह तक सभी मेडिकल कालेजों तथा सदर अस्पतालों में वाई-फाई तथा एचएमआइएस सेवा शुरू करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। अपर मुख्य सचिव बुधवार को डिजिटल हेल्थ की समीक्षा कर रहे थे।

    इस क्रम में उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य की सभी स्वास्थ्य सुविधआों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र डिजिटलजीकरण सुनिश्चित किया जाए। बताया गया कि एचएमआइएस की सेवा भारत सरकार के लोक उपक्रमों द्वारा शुरू की जा रही है।

    हालांकि सभी जिलों में इसका शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं हो सका है। इस क्रम में सभी मेडिकल कालेजों, सदर अस्पतालों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बीएसएनएल द्वारा बहाल की जा रही वाई-फाई सेवा को हर हाल में फरवरी माह तक पूरा करने के निर्देश दिए गए।

    बैठक में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत सभी स्वास्थ्य संस्थानों की हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री तथा डाक्टरों एवं नर्सों के हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री पंजीकरण की भी समीक्षा की गई। बैठक में सभी निजी स्वास्थ्य संस्थानों का एचएफआर में पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

    फरवरी में डिजिटल हेल्थ समिट आयोजित करेगा स्वास्थ्य विभाग

    बैठक में तय हुआ कि अगले वर्ष फरवरी माह में डिजिटल हेल्थ समिट आयोजित किया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे डिजिटलीकरण, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एवं अन्य नवाचारों पर चर्चा की जाएगी। इस समिट में दूसरे राज्यों से भी विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा।