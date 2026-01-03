Jharkhand प्रधान महालेखाकार कार्यालय में शिकायतों का होगा त्वरित निवारण, नया पोर्टल ऐसे करेगा काम

जागरण संवाददाता, रांची। Jharkhand News प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखंड के कार्यालय ने नागरिकों की शिकायतों के त्वरित और पारदर्शी निवारण के लिए नया आनलाइन जन शिकायत निवारण पोर्टल समाधान लांच किया है। यह पहल कार्यालय के कार्यों में पारदर्शिता, पहुंच और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समाधान पोर्टल के माध्यम से पेंशनभोगी, सरकारी कर्मचारी एवं आम नागरिक पेंशन, राजपत्रित हकदारी तथा अन्य शिकायतें आसानी से दर्ज कर सकते हैं।

ओटीपी आधारित सत्यापन के बाद शिकायत दर्ज की जा सकती है, जिसके लिए प्रत्येक शिकायत पर एक अद्वितीय संदर्भ संख्या और ई-पावती रसीद प्रदान की जाती है। नागरिक मोबाइल नंबर और संदर्भ संख्या के माध्यम से अपनी शिकायत की प्रगति जान सकते हैं।