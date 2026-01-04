झारखंड में बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण और करियर काउंसिलिंग कराएगी सरकार; निजी एजेंसी को मिलेगी जिम्मेदारी

राज्य ब्यूरो, रांची। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को राज्य के अंदर और बाहर शैक्षणिक भ्रमण कराया जाएगा। उनके लिए क्विज तथा करियर काउंसिलिंग जैसे कार्यक्रम भी शुरू होंगे। इन सभी कार्यक्रमों की जिम्मेदारी निजी एजेंसी को दी जाएगी। झारखंड परियोजना परिषद ने एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पीएम श्री योजना के तहत पीएम श्री स्कूलों के बच्चों के लिए विज्ञान और गणित से संबंधित कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी ताकि बच्चे सरलता से इन विषयों में सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान अर्जित कर सकें। इन स्कूलों के बच्चों को राज्य और राज्य के बाहर शैक्षणिक भ्रमण भी कराया जाएगा। साथ ही बच्चों की करियर काउंसिलिंग कराई जाएगी। वहीं, समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत पीएम श्री से इतर अन्य सरकारी स्कूलों में विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज प्रतियोगिता, राज्य से बाहर शैक्षणिक भ्रमण आदि कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे।

माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षण संस्थान मेंटर की भूमिका निभाएंगे। इन सभी कार्यक्रमों की जिम्मेदारी निजी एजेंसी को दी जाएगी। समग्र शिक्षा अभियान के इन सभी कार्यक्रमों की स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष के बजट में मिली है। इसे लेकर राशि का भी प्रविधान किया गया है।

इन कार्यक्रमों के संचालन को लेकर निजी एजेंसियों से इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई है। इसे लेकर छह जनवरी को प्री बीड मीटिंग भी प्रस्तावित है। शीघ्र आयोजित होगी स्टेट ओलंपियाड परीक्षा राज्य में जेसीईआरटी के माध्यम से आयोजित होने वाली स्टेट ओलंपियाड परीक्षा के लिए निबंधित बच्चों को अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह परीक्षा फरवरी माह में हो सकती है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इस परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र तथा ओएमआर शीट के प्रकाशन के लिए मुद्रकों के चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है।