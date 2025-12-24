झारखंड में सरकारी स्कूलों की वर्ष 2026 की छुट्टियां तय, शिक्षा विभाग ने जारी किया कैलेंडर

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने सरकारी, सहायता प्राप्त तथा अल्पसंख्यक स्कूलों के लिए वर्ष 2026 की एकीकृत अवकाश तालिका जारी करते हुए छुट्टियां तय कर दी हैं। इस बार सोहराय और करमा का दो-दो दिनों का अवकाश स्कूलों में रहेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कई अवकाश तृतीय शनिवार और रविवार को पड़ रहे हैं, जिसमें आम तौर पर स्कूलों में अवकाश रहता ही है। पांच दिनों का अवकाश जिलों के लिए स्थानीय पर्व-त्योहार को ध्यान में रखकर संबंधित जिलों द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा।

जारी आदेश में कहा गया है कि चांद के दिखने के आधार पर मुस्लिम त्योहारों के लिए निर्धारित अवकाश की तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है। विभाग द्वारा अधिसूचित उर्दू विद्यालयों में रविवार की जगह शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी रहेगी। विशेष परिस्थिति में विभागीय सचिव या उपायुक्त द्वारा अतिरिक्त विशेष अवकाश घोषित किया जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति रविवार या अन्य अवकाश के दिनों में किया जाएगा।