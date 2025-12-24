Language
    झारखंड में सरकारी स्कूलों की वर्ष 2026 की छुट्टियां तय, शिक्षा विभाग ने जारी किया कैलेंडर

    By Neeraj Ambastha Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 08:03 PM (IST)

    झारखंड में वर्ष 2026 के लिए सरकारी स्कूलों की छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। यह घोषणा राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा की गई है, जिसमें गर्मी और सर्दी की ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने सरकारी, सहायता प्राप्त तथा अल्पसंख्यक स्कूलों के लिए वर्ष 2026 की एकीकृत अवकाश तालिका जारी करते हुए छुट्टियां तय कर दी हैं। इस बार सोहराय और करमा का दो-दो दिनों का अवकाश स्कूलों में रहेगा।

    कई अवकाश तृतीय शनिवार और रविवार को पड़ रहे हैं, जिसमें आम तौर पर स्कूलों में अवकाश रहता ही है। पांच दिनों का अवकाश जिलों के लिए स्थानीय पर्व-त्योहार को ध्यान में रखकर संबंधित जिलों द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा।

    जारी आदेश में कहा गया है कि चांद के दिखने के आधार पर मुस्लिम त्योहारों के लिए निर्धारित अवकाश की तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है।

    विभाग द्वारा अधिसूचित उर्दू विद्यालयों में रविवार की जगह शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी रहेगी। विशेष परिस्थिति में विभागीय सचिव या उपायुक्त द्वारा अतिरिक्त विशेष अवकाश घोषित किया जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति रविवार या अन्य अवकाश के दिनों में किया जाएगा।

    स्कूलों में अवकाश

    • एक जनवरी से पांच जनवरी : शीतकालीन अवकाश
    • 12-13 जनवरी (सोमवार, मंगलवार) : सोहराय
    • 14 जनवरी (बुधवार) : मकर संक्रांति
    • 23 जनवरी (शुक्रवार) : बसंत पंचमी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती
    • 26 जनवरी (सोमवार) : गणतंत्र दिवस
    • 03 मार्च (मंगलवार) : होलिका दहन
    • 04 मार्च (बुधवार) : होली
    • 26 मार्च (गुरुवार) : रामनवमी
    • 31 मार्च (मंगलवार) : महावीर जयंती
    • 03 अप्रैल (शुक्रवार) : गुड फ्राइडे
    • 14 अप्रैल (मंगलवार) : आंबेडकर जयंती
    • 01 मई (शुक्रवार) : मजदूर दिवस, बुद्ध पूर्णिमा, पंडित रघुनाथ मुर्मु का जन्म दिवस
    • 22 मई से 10 जून तक : ग्रीष्मकालीन अवकाश
    • 27 मई (बुधवार): बकरीद एवं ईद उल जुहा
    • 26 जून (शुक्रवार) : मुहर्रम
    • 30 जून (मंगलवार) : हुल दिवस
    • 16 जुलाई (गुरुवार) : रथ यात्रा
    • 26 अगस्त (बुधवार) : मिलाद-उन-नबी
    • 28 अगस्त (शुक्रवार) : रक्षा बंधन
    • 04 सितंबर (शुक्रवार) : जन्माष्टमी
    • 14 सितंबर (सोमवार) : गणेश चतुर्थी
    • 17 सितंबर (गुरुवार) : विश्वकर्मा पूजा
    • 22-23 सितंबर (मंगलवार, बुधवार) : करमा पूजा
    • 02 अक्टूबर (शुक्रवार) : गांधी जयंती
    • 19 अक्टूबर (सोमवार) : महाअष्टमी
    • 20 अक्टूबर (मंगलवार) : महानवमी, विजयादशमी
    • 09 नवंबर (सोमवार) : गोवर्द्धन पूजा
    • 11 नवंबर (बुधवार) : भैया दूज, चित्रगुप्त पूजा
    • 16 नवंबर (सोमवार) : सूर्य षष्ठी डाला छठ, प्रात: अर्ध्य
    • 24 नवंबर (मंगलवार ) : गुरुनानक जयंती
    • 25 दिसंबर (शुक्रवार) : क्रिसमस
    • 28 दिसंबर-31 दिसंबर : शीतकालीन अवकाश

    तृतीय शनिवार और रविवार को पड़नेवाला अवकाश

    • 01 फरवरी (रविवार) : संत रविदास जयंती
    • 15 फरवरी (रविवार) : महाशिवरात्रि
    • 21 मार्च (तृतीय शनिवार) : ईद उल फितर, सरहुल
    • 22 मार्च (रविवार) : सरहुल फुलखोंसी
    • 09 अगस्त (रविवार) : विश्व आदिवासी दिवस
    • 15 अगस्त (तृतीय शनिवार) : स्वतंत्रता दिवस
    • 11 अक्टूबर (रविवार) : शारदीय नवरात्र कलश स्थापना
    • 18 अक्टूबर (रविवार) : महासप्तमी
    • 08 नवंबर (रविवार) : दीपावली
    • 15 नवंबर (रविवार) : भगवान बिरसा मुंडा जयंती, झारखंड स्थापना दिवस, सूर्य षष्ठी डाला छठ सायं अर्ध्य