झारखंड सरकार का बड़ा कदम, ग्रामीण पेयजलापूर्ति के लिए 183 करोड़ की नई योजनाओं की स्वीकृति

राज्य ब्यूरो, रांची। पेयजल स्वच्छता विभाग ने 183 करोड़ की लागत से ग्रामीण पेयजलापूर्ति के लिए नौ नई योजनाएं प्रारंभ की हैं। इसमें 61.66 करोड़ की लागत से आरकोसा बहु ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना शामिल है।

इसके अलावा, तपकारा और ठेठाइटांगर में 14 और 16 करोड़ की लागत से नई जलापूर्ति योजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं। चंदवारा बहु ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना के लिए करीब 50 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है।

इस तरह की कुल 9 पेयजलापूर्ति योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को घर तक जल पहुंचाया जाएगा। राज्य सरकार अपने संसाधनों से इन योजनाओं को पूरा करेगी। अभी राज्य में केंद्र सरकार के सहयोग से जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हर घर नल योजना चलाई जा रही है।