हेमंत सोरेन का नाम लेकर कर्नाटक के डिप्टी CM को किया फोन, बोला- बीवी से बात कराओ

जागरण संवाददाता, रांची। रांची में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा खुद को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बताकर देश के प्रमुख राजनीतिज्ञों को फोन कर परेशान करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय, कांके रोड की ओर से गोंदा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। लिखित शिकायत मुख्यमंत्री के प्राइवेट असिस्टेंट जय प्रसाद द्वारा दी गई है। शिकायत के अनुसार 15 नवंबर की रात 9:50 बजे एक व्यक्ति ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को फोन कर न केवल परेशान किया, बल्कि उनकी पत्नी से बात कराने की भी जिद की।

शिकायत में कहा गया है कि फोन कॉल की रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव में उपलब्ध है, जिसमें यह स्पष्ट सुनाई देता है कि फोन करने वाले आरोपित ने खुद को झारखंड का मुख्यमंत्री बताकर असभ्य और संदिग्ध तरीके से बातचीत कर रहा है।

दर्ज शिकायत में यह भी उल्लेख है कि यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इसी तरीके से फोन कर परेशान कर किया जा चुका है। ट्रू कॉलर पर मोबाइल नंबर की पहचान अभिजीत न्यू सिम जिम पीटी नाम से हो रही है, जो संदेह को और गहरा करता है। प्राथमिकी में कहा गया है कि इस तरह किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मुख्यमंत्री का नाम लेकर देश के वरिष्ठ नेताओं को परेशान करना अत्यंत निंदनीय है और इससे राज्य के मुख्यमंत्री की छवि को नुकसान पहुंच रहा है।