Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गरीब मरीजों को झारखंड सरकार की सौगात: हर जिले में आयुष्मान योजना का लाभ, राशन कार्ड से जुड़ें 100 मरीजों के नाम

    By Pradeep Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    राज्य सरकार ने हर जिले में 100 गंभीर मरीजों को राशन कार्ड देने का फैसला किया है। इससे वे आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज करा सकेंगे। राशन कार्ड से सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा और आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य विभाग ने योजना को सफल बनाने के लिए कदम उठाए हैं, ताकि कोई भी मरीज इलाज से वंचित न रहे।

    prefferd source google
    Hero Image


    राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य के प्रत्येक जिले में 100 गंभीर बीमार मरीजों को आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इसके लिए हर जिले में 100 मरीजों के नाम राशनकार्ड में जोड़े जाएंगे।

    खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने सोमवार को यह घोषणा की। इससे संबंधित आदेश निकालने का निर्देश उन्होंने विभागीय अधिकारियों को दिया है।

    राशनकार्ड में नाम जुड़ने कदम से गंभीर मरीज आयुष्मान भारत योजना और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। इरफान अंसारी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की उदासीनता के कारण कई गरीबों को इलाज के अभाव में जान गंवानी पड़ी। यह बेहद दुखद है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निर्णय कई दौर के विचार-विमर्श के बाद लिया गया है। केंद्र सरकार की नीति के अनुसार, राशन कार्ड में नए नाम जोड़ने के लिए पुराने नाम हटाने पड़ते हैं, जिसके कारण कई गरीब योजनाओं से वंचित थे।

    झारखंड सरकार ने विशेष परिस्थितियों में यह छूट दी है, ताकि जरूरतमंदों को तत्काल लाभ मिले। मंत्री ने सभी विधायकों और सांसदों से अपील की कि वे अपने क्षेत्र के उन गरीब मरीजों की पहचान करें, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और जो आर्थिक तंगी के कारण इलाज नहीं करवा पा रहे हैं।

    ऐसे मरीजों के नाम तुरंत राशन कार्ड सूची में जोड़ने के लिए उपायुक्त और जिला आपूर्ति पदाधिकारी से संपर्क करें। यह निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में लिया गया है। योजना न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाएगी, बल्कि गरीबों में सरकार के प्रति भरोसा और बढ़ाएगी।

    यह भी पढ़ें- Ranchi News: धनतेरस-दीपावली-छठ पर बाजार से घाट तक पुख्ता सुरक्षा, 24x7 सीसीटीवी से निगरानी

    यह भी पढ़ें- Ghatshila By Election: BJP ने झोंकी पूरी ताकत, उतारे 40 स्टार प्रचारक, JMM की क्या होगी रणनीति?