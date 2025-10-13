Ranchi News: धनतेरस-दीपावली-छठ पर बाजार से घाट तक पुख्ता सुरक्षा, 24x7 सीसीटीवी से निगरानी

राज्य ब्यूरो, जागरण. रांची। पुलिस मुख्यालय से डीजीपी ने धनतेरस, दीपावली व छठ महापर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सोमवार को समीक्षा बैठक की।

बैठक में डीजीपी ने धनतेरस, दीपावली व छठ महापर्व के मौके पर बाजार से लेकर छठ घाट तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने, सीसीटीवी कैमरे लगाने, गश्त तेज करने पर जोर दिया।

डीजीपी ने सभी एसएसपी-एसपी को उक्त त्योहारों के अवसर पर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए प्रत्येक जिले में नियंत्रण कक्ष में 24 घंटे पुलिस पदाधिकारी व बल की प्रतिनियुक्ति का आदेश दिया।

उन्होंने धनतेरस पर्व के दौरान चोरी, छिनतई की घटना पर रोक लगाने को कहा। इसके लिए बाजार क्षेत्र में नियमित गश्त होगी। दीपावली के मद्देनजर संवेदनशील स्थानों पर अग्निशमन वाहनों को प्रतिनियुक्त होगी।

सभी छठ घाटों तथा नदी, तालाब, डैम आदि जगहों को सुरक्षित करने व विधि व्यवस्था के लिए सभी प्रकार के सुरक्षात्मक उपाय किए जाएंगे। डीजीपी ने अधिकारियों को आदेश दिया कि अवैध शराब, ड्रग्स के कारोबार में शामिल अपराधियों के विरुद्ध कठोर व वांछित कार्रवाई करें। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सादे लिबास में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति का भी निर्देश दिया।