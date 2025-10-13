Language
    Ranchi News: धनतेरस-दीपावली-छठ पर बाजार से घाट तक पुख्ता सुरक्षा, 24x7 सीसीटीवी से निगरानी

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 12:03 AM (IST)

    रांची में पुलिस मुख्यालय में डीजीपी ने धनतेरस, दीपावली और छठ महापर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने बाजार से लेकर छठ घाट तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने, सीसीटीवी कैमरे लगाने और गश्त तेज करने पर जोर दिया। डीजीपी ने अवैध शराब और ड्रग्स के कारोबार में शामिल अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का भी आदेश दिया।

    धनतेरस, दीपावली व छठ में बाजार से लेकर घाट तक होंगे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। फोटो जागरण

    राज्य ब्यूरो, जागरण. रांची। पुलिस मुख्यालय से डीजीपी ने धनतेरस, दीपावली व छठ महापर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सोमवार को समीक्षा बैठक की।

    बैठक में डीजीपी ने धनतेरस, दीपावली व छठ महापर्व के मौके पर बाजार से लेकर छठ घाट तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने, सीसीटीवी कैमरे लगाने, गश्त तेज करने पर जोर दिया।

    डीजीपी ने सभी एसएसपी-एसपी को उक्त त्योहारों के अवसर पर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए प्रत्येक जिले में नियंत्रण कक्ष में 24 घंटे पुलिस पदाधिकारी व बल की प्रतिनियुक्ति का आदेश दिया।

    उन्होंने धनतेरस पर्व के दौरान चोरी, छिनतई की घटना पर रोक लगाने को कहा। इसके लिए बाजार क्षेत्र में नियमित गश्त होगी। दीपावली के मद्देनजर संवेदनशील स्थानों पर अग्निशमन वाहनों को प्रतिनियुक्त होगी।

    सभी छठ घाटों तथा नदी, तालाब, डैम आदि जगहों को सुरक्षित करने व विधि व्यवस्था के लिए सभी प्रकार के सुरक्षात्मक उपाय किए जाएंगे। डीजीपी ने अधिकारियों को आदेश दिया कि अवैध शराब, ड्रग्स के कारोबार में शामिल अपराधियों के विरुद्ध कठोर व वांछित कार्रवाई करें। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सादे लिबास में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति का भी निर्देश दिया।

    डीजीपी ने सभी एसपी को अपने-अपने जिलों में चैंबर आफ कामर्स के साथ समन्वय स्थापित कर प्रत्येक माह उनके पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं का समाधान करने को कहा।

    उन्होंने रिहायसी इलाके में आवासीय कल्याण समिति का गठन कराने पर जोर दिया। चैंबर आफ कामर्स के पदाधिकारियों से उन्होंने अपने मकान, प्रतिष्ठानों, कार्यालयों में कार्यरत निजी कर्मियों का सत्यापन करने अपने मकान, प्रतिष्ठान एवं कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरा लगाने को कहा।

    डीजीपी ने कहा कि सभी एसपी चैंबर आफ कामर्स के पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए एटीएस के बाहर, बैंक शहर के भीड़भाड़ वाले स्थानों, वाहन पार्किंग के आसपास सीसीटीवी कैमरा लगवाने का प्रयास करें।

    बैठक में ये रहे मौजूद

    बैठक के दौरान पुलिस मुख्यालय में आइजी प्रोविजन पटेल मयूर कन्हैयालाल, डीआइजी विशेष शाखा चौथे मनोज रतन, डीआइजी कोल्हान अनुरंजन किस्पोट्टा, एसपी विशेष शाखा अरविंद कुमार, फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया, उपाध्यक्ष राम बांगड़, सचिव रोहित अग्रवाल, संयुक्त सचिव नवजोत अलंग रूबल, संयुक्त सचिव रोहित पोद्दार एवं कोषाध्यक्ष अनिल अग्रवाल मौजूद थे। वहीं, वीडियो कांफ्रेंसिंग से सभी एसएसपी, एसपी, जिलों के चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शामिल हुए।