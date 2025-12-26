झारखंड को 15वें वित्त आयोग से मिली 275 करोड़ की पहली किस्त, सभी 24 जिलों को मिलेगा लाभ
केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के तहत झारखंड को 275.1253 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के सभी 24 ज ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, रांची। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के तहत झारखंड को 275.1253 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी है। यह राशि राज्य भर में सभी 24 जिलाें के 253 प्रखंडों और 4,342 ग्राम पंचायतों के लिए है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 की यह राशि पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए जारी की गई है। बताते चलें कि केंद्र सरकार पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) के माध्यम से राज्यों को पंद्रहवें वित्त वर्ष के अनुदान जारी करने की सिफारिश करती है।
आवंटित अनुदान एक वित्तीय वर्ष में दो किस्तों में जारी किए जाते हैं। राशि का उपयोग स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त स्थिति का रखरखाव, जिसमें घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन एवं उपचार, पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण आदि बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है।
