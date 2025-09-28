Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    झारखंड स्थापना दिवस पर इन योजनाओं की होगी शुरुआत, आपको भी होगा फायदा

    By Neeraj Ambastha Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 10:06 PM (IST)

    15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा जिसमें कई योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया जाएगा। उच्च शिक्षा नगर विकास स्वास्थ्य और पर्यटन विभागों में कई योजनाएं शुरू होंगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाएं भी शामिल होंगी। बोकारो और गोड्डा में इंजीनियरिंग कॉलेजों का उद्घाटन हो सकता है जबकि अन्य स्थानों पर शिलान्यास होगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    झारखंड स्थापना दिवस पर बड़ी योजनाओं की लांचिंग

    राज्य ब्यूरो, रांची।  इस बार 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस को खास बनाने की तैयारी है। राज्य के इस 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य स्तर पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें एक दर्जन से अधिक बड़ी योजनाओं की लांचिंग होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, कई योजनाओं का शिलान्यास होगा। विभिन्न विभागों में इसे लेकर तैयारी चल रही है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, नगर विकास, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि विभागों में अधिक योजनाओं का उद्धाटन और शिलान्यास होगा।

    राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में जो घोषणाएं की थीं, उनसे संबंधित भी कई योजनाएं इसमें सम्मिलित होंगी। इस अवसर पर बड़े पैमाने पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिए जा सकते हैं।

    बोकारो एवं गोड्डा में नवनिर्मित इंजीनियरिंग कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2025-26 से पढ़ाई शुरू करने की तैयारी है। ऐसे में इन कॉलेजों का उद्धाटन हो सकता है। वहीं रांची-खूंटी, जमशेदपुर, गुमला, साहिबगंज तथा गिरिडीह में में इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास हो सकता है।

    उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले छात्रों, शिक्षकों, प्रशासकों एवं संस्थानों को पुरस्कृत करने के लिए झारखंड राज्य उच्चतर पुरस्कार योजना की लांचिंग हो सकती है। इस बड़ी योजना के कई कंपोनेंट हैं। इनमें छात्रों एवं शिक्षकों के लिए अलग-अलग 'झारखंड राज्य शोध रत्न' से सम्मानित करने का भी प्रविधान है।

    इन योजनाओं को मिल सकती है हरी झंडी

    सीएम फेलोशिप योजना का शुभारंभ भी राज्य स्थापना दिवस पर हो सकता है। इस योजना के लिए बैंक के चयन की प्रक्रिया चल रही है। इस योजना के तहत विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए झारखंड के स्थानीय युवाओं को फेलोशिप प्रदान की जाएगी। यह योजना मरांग गोमके पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना से भिन्न होगी।

    स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत रांची के नगड़ी में रिम्स-2 का शिलान्यास इस कार्यक्रम में हो सकता है। हालांकि इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी करनी है। राज्य सरकार ने खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर एवं जामताड़ा में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की भी घोषणा की है।

    इनका भी शिलान्यास हो सकता है। पर्यटन की बात करें तो दशम, हुंडरू, नेतरहाट तथा पतरातू में राजगीर की तर्ज पर ग्लास ब्रिज का शिलान्यास हो सकता है। इसपर पर्यटन एवं कला संस्कृति विभाग तेजी से काम कर रहा है।

    यह भी पढ़ें- कौन हैं आशीष साहू? जिनकी प्रधानमंत्री मोदी ने 'मन की बात’ में की सराहना; झारखंड से है संबंध

    यह भी पढ़ें- चक्रधरपुर और आद्रा से चलने वाली कई ट्रेनें रद, कुछ के रूट में किया बदलाव; चेक करें नया शेड्यूल