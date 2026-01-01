Language
    Jharkhand News: वन संपदा के संरक्षण के लिए केंद्र से मिलेगी सहायता, पुराने वृक्षों की सुरक्षा और डिजिटल रिकॉर्डिंग

    By Dibyanshu Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 05:30 AM (IST)

    सांकेतिक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य के जंगलों में वन संपदा के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार से सहायता राशि मिलेगी। इसके लिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण विभाग ने राज्य सरकार को पत्र भेजा है। इसमें जंगल में नए वाच टावर बनाने, पुराने वृक्षों के संरक्षण के लिए उनकी घेराबंदी, डिजिटल रिकार्ड बनाने के लिए प्रस्ताव मांगा गया है।

    उम्मीद है कि राज्य को इस मद में करीब 87 करोड़ की राशि मिल सकती है। यह राशि किश्तों में दी जाएगी। केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से भेजे पत्र में पिछले साल दी गई राशि के खर्च का ब्यौरा मांगा गया है।

    बता दें कि वन क्षेत्र के पास नेशनल और स्टेट हाइवे किनारे के वृक्षों को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने पहले भी पत्राचार किया है। राज्य सरकार की तरफ से ऐसे हजारों वृक्षों की पहचान भी की जा रही है।

    सिमडेगा से खूंटी के बीच सबसे पुराने वृक्ष

    अभी तक के रिकार्ड के मुताबिक खूंटी और सिमडेगा के वन क्षेत्र में सड़क किनारे सबसे अधिक पुराने वृक्ष हैं। केंद्र सरकार से राशि मिलने के बाद इन वृक्षों की घेराबंदी की जाएगी।

    इसके अलावा दुमका और साहिबगंज जिले में वन क्षेत्र की वनस्पतियों का डिजिटल डाटा तैयार करने का काम हो रहा है। केंद्रीय सहायता मिलने के बाद इस काम में भी तेजी आने की उम्मीद है।