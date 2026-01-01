नए साल की शुरुआत में झारखंडवासियों को दोहरी राहत: स्प्री योजना का विस्तार और सीएनजी-पीएनजी के दाम घटे

जागरण संवाददाता, रांची। वर्ष 2026 की शुरुआत झारखंड के नियोक्ताओं, कर्मचारियों और वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबरों के साथ हुई है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने स्प्री (SPREE 2025) योजना की अवधि एक माह बढ़ाकर 31 जनवरी 2026 तक कर दी है, जबकि गेल इंडिया लिमिटेड ने रांची में सीएनजी और घरेलू पीएनजी (डीपीएनजी) की कीमतों में एक रुपये प्रति यूनिट की कमी की घोषणा की है। ये दोनों फैसले आमजन के हित में हैं और सामाजिक सुरक्षा व दैनिक खर्च में राहत प्रदान करेंगे।

स्प्री योजना में एक माह का विस्तार: सामाजिक सुरक्षा का आखिरी मौका ईएसआईसी ने स्प्री (Scheme for Promotion of Registration of Employers and Employees - SPREE 2025) योजना की अवधि 31 दिसंबर 2025 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2026 तक कर दी है। यह फैसला झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सहित विभिन्न नियोक्ता संगठनों के आग्रह पर लिया गया। चेंबर की ओर से आयोजित बैठक में बताया गया था कि राज्य के कई प्रतिष्ठान और कर्मचारी अब तक पंजीकरण से वंचित हैं।

इस योजना के तहत पंजीकरण कराने वाले नियोक्ताओं को कोई पुरानी बकाया राशि, ब्याज, जुर्माना या निरीक्षण का सामना नहीं करना पड़ेगा। पंजीकरण डिजिटल रूप से ईएसआईसी पोर्टल, श्रम सुविधा या एमसीए पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। चेंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने इसे नियोक्ताओं और श्रमिकों दोनों के लिए सकारात्मक कदम बताया और सभी व्यापारियों से अपील की कि इस विस्तारित अवधि में पंजीकरण अवश्य कराएं।

श्रम एवं ईएसआईसी उप समिति चेयरमैन प्रमोद सारस्वत ने ईएसआईसी और श्रम मंत्रालय का धन्यवाद देते हुए कहा कि यह योजना नियोक्ताओं को राहत देगी और कर्मचारियों को स्वास्थ्य, मातृत्व लाभ जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करेगी। ध्यान दें: 31 जनवरी 2026 के बाद पंजीकरण नहीं कराने पर पुरानी बकाया राशि के साथ जुर्माना लग सकता है।

गेल इंडिया का तोहफा: सीएनजी और डीपीएनजी एक रुपये सस्ती नए साल के पहले दिन से गेल इंडिया लिमिटेड ने रांची में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) और डोमेस्टिक पाइप्ड नेचुरल गैस (डीपीएनजी) की कीमतों में एक रुपये की कटौती की है। अब डीपीएनजी की नई कीमत 47.38 रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (एससीएम) और सीएनजी की कीमत 89.65 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है।

इस कटौती से रांची के लगभग 15,000 घरेलू उपभोक्ताओं को रसोई गैस पर सीधी बचत होगी, जबकि करीब 15,700 वाहन मालिकों (जिनमें 4,200 चार पहिया वाहन, 11,000 ऑटो रिक्शा, बस और ट्रक शामिल हैं) को फायदा मिलेगा। यह कमी पर्यावरण अनुकूल ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देगी और उपभोक्ताओं के मासिक खर्च को कम करेगी।