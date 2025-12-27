Language
    झारखंड में बिजली चोरी के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी, घर-घर पहुंची 119 टीमें; 1161 पर दर्ज हुआ FIR

    By Verendra Rawat Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 10:35 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने बिजली चोरी के खिलाफ दो दिनों तक राज्यभर में छापेमारी अभियान चलाया है।

    इस दौरान 7672 ठिकानों पर रेड किए किया गया। कुल 1161 उपभोक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। इसमें 17.20 लाख यूनिट बिजली चोरी का अनुमान लगाया गया।

    एक करोड़ 16 लाख 96 हजार रुपये की बिजली चोरी का अनुमान है। इसके एवज में उपभोक्ताओं के खिलाफ 1.96 करोड़ का जुर्माना ठोका गया।

    119 टीमों ने राज्यभर में किया रेड

    सघन छापामारी अभियान में बिजली बोर्ड मुख्यालय के द्वारा गठित 119 टीमों में राज्यभर में छापेमारी किया। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि बिजली चोरी कर रहें व्यक्तियों की सूचना संपूर्ण पता के साथ वॉट्सऐप या मैसेज के माध्यम से महाप्रबंधक (एपीटी) के मोबाईल संख्या 94311-35515 पर दे सकते हैं। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम एवं मोबाईल संख्या गुप्त रखा जाएगा।

    कितने जगह कितने रेड और कितने एफआईआर स्थान

    शहर रेड की संख्या एफआईआर की संख्या
    रांची 1002 98
    गुमला 330 68
    जमशेदपुर 688 75
    चाईबासा 872 81
    धनबाद 786 62
    चास 585 70
    डालटनगंज 522 100
    गढ़वा 164 34
    दुमका 414 69
    साहेबगंज 422 96
    गिरिडीह 486 81
    देवघर 399 82
    हजारीबाग 494 149
    रामगढ़ 306 51
    कोडरमा 202 45

    कितनी यूनिट चोरी और कितना लगा जुर्माना

    स्थान यूनिट की चोरी (लाख में) कितना जुर्माना (लाख में)
    रांची 2.09 17.02
    गुमला 1.16 7.96
    जमशेदपुर 1.41 13.23
    चाईबासा 0.34 5.79
    धनबाद 1.06 11.01
    चास 2.07 13.55
    डालटनगंज 0.92 14.02
    गढ़वा 0.35 4.72
    दुमका 0.50 7.05
    साहेबगंज 1.59 18.20
    गिरिडीह 0.66 13.16
    देवघर 2.13 32.45
    हजारीबाग 2.14 30.02
    रामगढ़ 0.30 3.80
    कोडरमा 0.48 4.74