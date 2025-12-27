झारखंड में बिजली चोरी के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी, घर-घर पहुंची 119 टीमें; 1161 पर दर्ज हुआ FIR

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने बिजली चोरी के खिलाफ दो दिनों तक राज्यभर में छापेमारी अभियान चलाया है।

इस दौरान 7672 ठिकानों पर रेड किए किया गया। कुल 1161 उपभोक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। इसमें 17.20 लाख यूनिट बिजली चोरी का अनुमान लगाया गया।

एक करोड़ 16 लाख 96 हजार रुपये की बिजली चोरी का अनुमान है। इसके एवज में उपभोक्ताओं के खिलाफ 1.96 करोड़ का जुर्माना ठोका गया।

119 टीमों ने राज्यभर में किया रेड

सघन छापामारी अभियान में बिजली बोर्ड मुख्यालय के द्वारा गठित 119 टीमों में राज्यभर में छापेमारी किया। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि बिजली चोरी कर रहें व्यक्तियों की सूचना संपूर्ण पता के साथ वॉट्सऐप या मैसेज के माध्यम से महाप्रबंधक (एपीटी) के मोबाईल संख्या 94311-35515 पर दे सकते हैं। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम एवं मोबाईल संख्या गुप्त रखा जाएगा।