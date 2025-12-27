झारखंड में बिजली चोरी के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी, घर-घर पहुंची 119 टीमें; 1161 पर दर्ज हुआ FIR
Jharkhand Bijli: झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने बिजली चोरी के खिलाफ दो दिवसीय राज्यव्यापी अभियान चलाया। इस दौरान 7672 ठिकानों पर छापेमारी कर 1161 ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने बिजली चोरी के खिलाफ दो दिनों तक राज्यभर में छापेमारी अभियान चलाया है।
इस दौरान 7672 ठिकानों पर रेड किए किया गया। कुल 1161 उपभोक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। इसमें 17.20 लाख यूनिट बिजली चोरी का अनुमान लगाया गया।
एक करोड़ 16 लाख 96 हजार रुपये की बिजली चोरी का अनुमान है। इसके एवज में उपभोक्ताओं के खिलाफ 1.96 करोड़ का जुर्माना ठोका गया।
119 टीमों ने राज्यभर में किया रेड
सघन छापामारी अभियान में बिजली बोर्ड मुख्यालय के द्वारा गठित 119 टीमों में राज्यभर में छापेमारी किया। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि बिजली चोरी कर रहें व्यक्तियों की सूचना संपूर्ण पता के साथ वॉट्सऐप या मैसेज के माध्यम से महाप्रबंधक (एपीटी) के मोबाईल संख्या 94311-35515 पर दे सकते हैं। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम एवं मोबाईल संख्या गुप्त रखा जाएगा।
कितने जगह कितने रेड और कितने एफआईआर स्थान
|शहर
|रेड की संख्या
|एफआईआर की संख्या
|रांची
|1002
|98
|गुमला
|330
|68
|जमशेदपुर
|688
|75
|चाईबासा
|872
|81
|धनबाद
|786
|62
|चास
|585
|70
|डालटनगंज
|522
|100
|गढ़वा
|164
|34
|दुमका
|414
|69
|साहेबगंज
|422
|96
|गिरिडीह
|486
|81
|देवघर
|399
|82
|हजारीबाग
|494
|149
|रामगढ़
|306
|51
|कोडरमा
|202
|45
कितनी यूनिट चोरी और कितना लगा जुर्माना
|स्थान
|यूनिट की चोरी (लाख में)
|कितना जुर्माना (लाख में)
|रांची
|2.09
|17.02
|गुमला
|1.16
|7.96
|जमशेदपुर
|1.41
|13.23
|चाईबासा
|0.34
|5.79
|धनबाद
|1.06
|11.01
|चास
|2.07
|13.55
|डालटनगंज
|0.92
|14.02
|गढ़वा
|0.35
|4.72
|दुमका
|0.50
|7.05
|साहेबगंज
|1.59
|18.20
|गिरिडीह
|0.66
|13.16
|देवघर
|2.13
|32.45
|हजारीबाग
|2.14
|30.02
|रामगढ़
|0.30
|3.80
|कोडरमा
|0.48
|4.74
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।