    JPSC: 10 एवं 11 जनवरी को होगी उपसमाहर्ता सीमित प्रतियोगिता परीक्षा, जानिए पूरा शेड्यूल

    By Neeraj Ambastha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 07:26 PM (IST)

    झारखंड में अनुकंपा कर्मियों के लिए छठी उपसमाहर्ता सीमित प्रतियोगिता परीक्षा 10 और 11 जनवरी को रांची में होगी। जेपीएससी ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं ...और पढ़ें

    उपसमाहर्ता सीमित प्रतियोगिता परीक्षा 10-11 जनवरी को ली जाएगी, जेपीएससी ने शेड्यूल जारी कर दिया है।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, रांची। Jharkhand सरकार में अनुकंपा के आधार पर कार्यरत कर्मियों के लिए छठी उपसमाहर्ता सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 10 एवं 11 जनवरी को किया जाएगा। इस परीक्षा को लेकर झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और जिला प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

    रांची में बनाया गया परीक्षा केंद्र

    आयोग द्वारा इस परीक्षा के लिए राजधानी रांची स्थित बालकृष्णा प्लस टू उच्च विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा में राज्यभर से अनुकंपा पर नियुक्त पात्र कर्मी शामिल होंगे। प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की है।

    पहले दिन दो पालियों में होंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न

    परीक्षा के पहले दिन 10 जनवरी को दो पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस दिन प्रथम एवं द्वितीय पत्र की परीक्षा होगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों पालियों में अभ्यर्थियों की प्रशासनिक जानकारी, सामान्य अध्ययन और संबंधित विषयों की समझ का आकलन किया जाएगा।

    दूसरे दिन होगी विषयनिष्ठ परीक्षा

    परीक्षा के दूसरे दिन 11 जनवरी को पहली पाली में तृतीय पत्र की परीक्षा आयोजित होगी। इस पत्र में विषयनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें अभ्यर्थियों की विश्लेषणात्मक क्षमता और विषय पर पकड़ की जांच की जाएगी।

    109 अभ्यर्थियों के आवेदन रद

    इधर, झारखंड लोक सेवा आयोग ने परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले 109 अभ्यर्थियों के आवेदन आवश्यक अर्हता पूरी नहीं करने के कारण रद कर दिए हैं। आयोग के अनुसार, इन अभ्यर्थियों के पास निर्धारित योग्यता अथवा अन्य आवश्यक दस्तावेज नहीं पाए गए।

    आपत्ति दर्ज करने का अवसर

    हालांकि आयोग ने रद किए गए अभ्यर्थियों को राहत देते हुए यह स्पष्ट किया है कि वे गुरुवार तक आवश्यक प्रमाणपत्रों के साथ अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। समय सीमा के भीतर दावा प्रस्तुत करने पर आयोग द्वारा मामले की पुनः समीक्षा की जाएगी।

    प्रवेश पत्र वेबसाइट से होंगे डाउनलोड

    आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस परीक्षा के लिए किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाक के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। सभी अभ्यर्थी 5 जनवरी से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग ने अभ्यर्थियों से समय रहते प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा की तैयारी करने की अपील की है।