झारखंड कांग्रेस SC कार्यकारिणी सदस्यों की हुई बैठक, प्रभारी राहुल राज बोले 'एससी सशक्त होगा तो पार्टी मजबूत होगी'
झारखंड प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग की बैठक रांची में हुई। प्रदेश प्रभारी राहुल राज ने कहा कि विभाग के सशक्त होने से कांग्रेस मजबूत होगी। अनुसू ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के जिला अध्यक्षों और कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक के दौरान विभाग के प्रदेश प्रभारी राहुल राज ने कहा कि अनुसूचित जाति विभाग के सशक्त होने से कांग्रेस मजबूत होगी।
कांग्रेस भवन स्थित लंबोदर पाठक सभागार में संपन्न बैठक में अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश प्रभारी राहुल राज, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष केदार पासवान प्रमुख रूप से शामिल थे।
बैठक के दौरान अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश प्रभारी राहुल राज ने कहा कि राज्य में कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए अनुसूचित जाति विभाग संगठन को सशक्त बनाने के बिंदुओं पर गंभीरता पूर्वक विचार विमर्श किया गया।
साथ ही तय किया गया कि राज्य में अनुसूचित वर्ग को प्राप्त संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए विभाग सुनियोजित तरीके से अपनी बातें और मांगे सरकार के समक्ष रखने का काम करेगी।
बैठक के दौरान अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष केदार पासवान ने कहा गया कि राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विचारधाराओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए मुस्तैदी से काम करेगा। इस मुहिम में एआईसीसी एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जो भी निर्देश प्राप्त होगा उसे पूरी ईमानदारी से निर्वह्न करने का काम करेंगे।
बैठक प्रदेश अनुसूचित जाति विभाग के सभी जिलों के अध्यक्ष और पदाधिकारी उपस्थित थे जिन्होंने अपना अपना मंतव्य प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष रखा। इस अवसर पर मुख्य रूप से राजू दास, पिंटू कुमार तुरी, भुनेश्वर राम, मुकेश कुमार पासवान, सुदेश राम, दशरथ पासवान, सोनू नायक, मनोज कुमार पासवान, प्रशांत किशोर अमल दास आदि कांग्रेसजन शामिल थे। बैठक का संचालन कार्यालय प्रभारी राजू राम ने किया तथा धन्यवाद कामता प्रसाद पासवान ने किया।
