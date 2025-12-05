'मंत्री नहीं सुनते हमारी बातें', झारखंड में सियासी अटकलों के बीच कांग्रेस विधायकों ने मंत्रियों को सुनाई खरी-खोटी

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में विधानसभा सत्र से ठीक पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को अपने ही विधायकों की खरी-खोटी सुननी पड़ी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के. राजू, सह प्रभारी सिरीबेला प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और विधायक दल के नेता प्रदीप यादव की मौजूदगी में विधायकों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जब मंत्री हमारी सुनते ही नहीं तो फिर आम लोगों का काम कैसे होगा।

बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने हालांकि विवाद की बातों को खारिज किया और बताया कि बैठक के दौरान सामान्य मुद्दों पर चर्चा हुई एवं विधायकों को अपने-अपने इलाकों से जन सरोकार से संबंधित प्रश्नों को उठाने के निर्देश दिए गए।