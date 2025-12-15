झारखंड कांग्रेस में विवाद गरमाया, केसी वेणुगोपाल पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड प्रदेश कांग्रेस में विधायक दल के नेता और मंत्री के बीच बढ़ता विवाद कांग्रेस मुख्यालय तक पहुंच गया है।

साेमवार को पार्टी के केंद्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल सभी सीनियर नेताओं के साथ दोपहर में विवाद को खत्म करने के उद्देश्य से बैठक करेंगे।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि दोपहर दो बजे सभी को बुलाया गया है। इधर, रविवार को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के. राजू से भी कई नेताओं ने मुलाकात कर इस विवाद को लेकर अपना-अपना पक्ष रखा।

सूत्रों के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने राजू को बताया कि कैसे कुछ नेता उनके और उनके परिवार के खिलाफ लगातार विष उगल रहे हैं। उन लोगों को बदनाम करने की साजिश चल रही है।

कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने भी अपनी बात रखी और बताया कि कांग्रेस में आने के बाद से ही कई नेता उनके लिए अवरोध पैदा करने में लगे हुए हैं।

नई दिल्ली में रविवार को आयोजित वोट चोर, गद्दी छोड़ रैली के बाद प्रदेश कांग्रेस के तमाम सीनियर नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के. राजू से मुलाकात की और अपनी-अपनी बात रखी।

कुछ नेताओं ने उनसे विवाद समाप्त करने का आग्रह भी किया। सूत्रों के अनुसार इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी को बताया कि कैसे उनके खिलाफ साजिशन कुछ कांग्रेस नेता काम कर रहे हैं। उन्हें बदनाम करने के चक्कर में कांग्रेस को बदनाम किया जा रहा है। ऐसी गतिविधियां उन्हें हतोत्साहित करने के लिए चलाई जा रही हैं। दूसरी ओर, प्रदीप यादव ने भी अपनी बात रख दी है।