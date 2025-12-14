'मेरे खिलाफ रचा जा रहा षड्यंत्र', ऑडियो-वीडियो लीक मामले पर खुलकर बोले कांग्रेस नेता प्रदीप यादव

राज्य ब्यूरो, रांची। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी में ऑडियो-वीडियो लीक प्रकरण पर विवाद थमता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने पलटवार करते हुए कहा है कि जो लोग बिरसा कांग्रेस और विधायकों को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए थे, वही लोग उनके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस पूरे प्रकरण को उन्होंने एक सुनियोजित षड्यंत्र बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद से एक विशेष लाबी लगातार उन्हें बदनाम करने और रोकने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यही लाबी उनके पार्टी में शामिल होने का भी विरोध कर रही थी।

प्रदीप यादव ने स्पष्ट किया कि जनता के हित से जुड़े सवाल उठाने से वह पीछे नहीं हटेंगे और जब तक जीवित रहेंगे, जनता की आवाज बनकर मजबूती से खड़े रहेंगे। सीसीटीवी फुटेज को लेकर उनके विरुद्ध गलत नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो 10 दिसंबर को सुबह करीब 11 बजे का है, जब विधानसभा परिसर में विधायक, मीडिया और प्रशासनिक कर्मियों की नियमित मौजूदगी रहती है।

यह कोई सुनसान या गोपनीय स्थान नहीं, बल्कि उसी गेट के सामने का क्षेत्र है, जहां से प्रतिदिन सभी विधायक आवागमन करते हैं। इसी सार्वजनिक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बिना उनका पक्ष जाने एकतरफा ढंग से आरोप लगाकर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण बल्कि पीड़ादायक भी है।

पेनड्राइव सौंपने का दावा पूरी तरह झूठा उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह दावा कि वह बाबूलाल मरांडी को कोई पेनड्राइव सौंप रहे थे, पूरी तरह असत्य, निराधार और काल्पनिक है। वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि दोनों के बीच बातचीत एक खबर को लेकर हो रही थी। उक्त विषय को वह स्वयं भी विधानसभा में उठाने वाले थे, लेकिन बाबूलाल मरांडी पहले ही उसे सदन में उठा चुके थे।