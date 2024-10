Jharkhand Election 2024: झारखंड विधानसभा चुनाव का बजा बिगुल, 2 चरणों में होगी वोटिंग; 23 नवंबर को नतीजे

बता दें कि झारखंड विधानसभा में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 28 सीटें अनुसूचित जनजाति और नौ सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। झारखंड में कुल 2.6 करोड़ मतदाता हैं। बता दें कि झारखंड में कुल सीटें 81 हैं। बहुमत के लिए 41 सीटें चाहिए।

Jharkhand to vote in two phases - on 13th November and 20th November. Counting of votes on 23rd November.#JharkhandElection2024 pic.twitter.com/JlCJRgHLD2— ANI (@ANI) October 15, 2024