'जल जीवन मिशन में फर्जी बैंक गारंटी देकर निकासी', भाजपा नेता अजय साह ने हेमंत सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

राज्य ब्यूरो, रांची। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने आरोप लगाया है कि राज्य में चल रही जल जीवन मिशन योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है।

शराब घोटाले की तरह ही फर्जी बैंक गारंटी देकर पेयजल स्वच्छता विभाग से करोड़ों की निकासी कर ली गई। उच्च स्तर के अधिकारियों की सहमति के बिना यह संभव नहीं है।

गिरिडीह का उदाहरण देते हुए साह ने कहा कि वहां बिहार की एक निर्माण कंपनी ने 1.30 करोड़ रुपये की फर्जी बैंक गारंटी दिखाकर लगभग 30 करोड़ रुपये का ठेका हासिल कर लिया।

इसके बाद बिना किसी प्रगति के ही विभाग द्वारा करीब 10 करोड़ रुपये का एडवांस भुगतान कर दिया गया। यह पेयजल विभाग के उच्चाधिकारियों की मिलीभगत को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

ऐसी ही स्थिति झारखंड के अन्य जिलों में भी देखने को मिल रही है। लोगों के घर तक पानी पहुंचाने वाली इस योजना को 2024 तक पूरा हो जाना था।

केंद्र सरकार से राज्य को लगभग 90 प्रतिशत तक धन उपलब्ध कराया। लेकिन कैग की परफार्मेंस रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार केवल 55 प्रतिशत लक्ष्य ही पूरा कर सकी।

भाजपा ने राज्य में जल जीवन मिशन के तहत हुई कार्यों के सोशल ऑडिट की मांग की है।

