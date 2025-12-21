Language
    '15 जनवरी तक ROB का टेंडर नहीं हुआ तो 16 से पत्थर ढुलाई ठप', JMM नेता ने दी चेतावनी

    By Pranesh Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 04:44 PM (IST)

    झामुमो नेता पंकज मिश्रा ने कहा कि यदि 15 जनवरी तक आरओबी का टेंडर नहीं हुआ तो 16 जनवरी से साहिबगंज से पत्थर की ढुलाई ठप हो जाएगी। उन्होंने राजमहल के पू ...और पढ़ें

    पार्टी कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते झामुमो नेता पंकज मिश्रा। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, साहिबगंज। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता पंकज मिश्रा ने कहा कि 15 जनवरी तक शहर के पूर्वी व पश्चिमी फाटक पर बनने वाले रेल ओवरब्रिज का टेंडर नहीं हुआ था तो 16 जनवरी से साहिबगंज से रेलवे रैक के माध्यम से पत्थरों की ढुलाई ठप हो जाएगी।

    व्यवसायी ट्रकों के माध्यम से अपना माल बाहर भेजेंगे। आगे की रणनीति बनाने के लिए 23 दिसंबर को पत्थर व्यवसायियों के साथ बैठक की जाएगी। वह रविवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे।

    उन्होंने कहा कि राजमहल विधानसभा क्षेत्र के पूर्व के जनप्रतिनिधियों ने लोगों को ठगने का काम किया। 2014 से 2019 तक राज्य में डबल इंजन की सरकार थी लेकिन विकास का कोई कार्य नहीं हुआ।

    2019 में भी भाजपा के विधायक जीते और केंद्र में उनकी सरकार थी तब भी कुछ नहीं हुआ। अब वह यहां आरओबी निर्माण के लिए रेलवे से बात कर रहे हैं तो उन्हें दर्द हो रहा है।

    वह आरओबी निर्माण की प्रक्रिया बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं तथा हर काम का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरओबी निर्माण के लिए उन्होंने क्या किया यह सार्वजनिक करें।

    गंगा पर पुल निर्माण के लिए एक साल का समय 

    केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि वह केंद्र सरकार को राजमहल-मानिकचक के बीच गंगा पर पुल निर्माण की बाधाओं को दूर करने के लिए एक साल का समय दे रहे हैं। यदि 2026 के अंत तक उसका टेंडर नहीं हुआ तो 2027 में यहां से अदानी को गोड्डा जाने वाला पानी व ललमटिया से जाने वाला कोयला भी रोक देंगे।

    उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को दलगत भावना से उपर उठकर साहिबगंज के विकास के लिए एकजुट होना होगा। उन्होंने कहा कि अब उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य साहिबगंज का सर्वांगीण विकास है।

    संभव है हक के लिए आवाज उठाने पर उनके पीछे केंद्रीय एजेंसियों को लगा दिया जाए लेकिन इससे वह डरने वाले नहीं हैं। साहिबगंज के विकास के लिए वह फांसी पर भी चढ़ने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही मरीन ड्राइव, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे।

    सदर अस्पताल वर्तमान में सौ बेड का है जिसे बढ़ाकर दो सौ बेड का करने का प्रस्ताव है। मेडिकल कॉलेज की जमीन देखने पांच जनवरी को खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी आ रहे हैं। जिले की सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है। इन योजनाओं के पटरी पर आने के बाद जिले के औद्योगीकरण की पहल की जाएगी।

    इस मौके पर जिलाध्यक्ष अरुण सिंह, सचिव सुरेश टुडू, सांसद प्रतिनिधि संजीव सामू हेम्ब्रम, संजय गोस्वामी, बबलू मिश्रा आदि मौजूद थे।

    अपने दल के सांसद को कराया अपमानित

    पंकज मिश्रा ने कहा कि राजमहल के पूर्व विधायक क्रेडिट लेने की होड़ में सब कुछ भूल जाते हैं। 2014 में गंगा पुल के शिलान्यास समारोह में शामिल होने के लिए आए गोड्डा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे का विरोध स्थानीय विधायक के करीबियों ने किया। इस वजह से गंगा पुल का काम दो साल रुका रहा।

    यहां के लोगों ने डॉ. निशिकांत दुबे से जाकर माफी मांगी तब पुल का निर्माण शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि तत्कालीन रेल मंत्री गणिखान चौधरी का भी कुछ लोगों ने विरोध किया जिस वजह से रेलवे के तमाम कार्यालय मालदा शिफ्ट कर दिया गया।