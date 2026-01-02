'इंटर कॉलेज में सीट विशेष परिस्थिति में ही बढ़ाएं', Jharkhand स्कूली शिक्षा सचिव का JAC को निर्देश 

राज्य ब्यूरो, रांची। Jharkhand News स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने जैक के सचिव को निर्देश दिया है कि अत्यंत विशेष परिस्थिति में ही वित्त रहित इंटर कालेजों की सीटें बढ़ाई जाए। साथ ही वित्तीय भार का आकलन करते हुए आवश्यक जांच के बाद ही सीटें बढ़ाई जाए।

शिक्षा सचिव द्वार भेजे गए पत्र में JAC को यह सुनिश्चित कर ही सीट बढ़ाने का निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं कि कि सीट वृद्धि किए जानेवाले संस्थान के पास आधारभूत संरचना, प्रयोगशाला तथा शिक्षक एंव शिक्षकेत्तर कर्मी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों। साथ ही तीनों संकायों में समानुपातिक संख्या में विद्यार्थियों का नामांकन सुनिश्चित हो।

विभाग के संज्ञान में आया है कि कई वित्त रहित इंटर कालेजों में विभिन्न संकायों में समानुपातिक ढंग से नामांकन नहीं हुआ है। बकायदा ऐसे संस्थानों का उदाहरण भी दिया गया है। शिक्षा सचिव ने इसपर चिंता जताते हुए कहा कि इससे विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा देने की परिकल्पना को लागू करने में कठिनाई हो सकती है।

ऐसे में कालेजों में विभिन्न संकायों में समानुपातिक संख्या में ही नामांकन हो। शिक्षा सचिव ने उक्त तीनों शर्तों का अनुपालन करते हुए ही विशेष परिस्थिति में सीटें बढ़ाने की अनुमति प्रदान की है। उन्होंने यह भी कहा है कि विभाग द्वारा इंटर कालेजों की आधारभूत संरचना की जांच की जाएगी।

किसी तरह की गड़बड़ी के लिए जैक जवाबदेह माना जाएगा। बताते चलें कि विभाग ने प्रत्येक Inter कालेजों के लिए अधिकतम सीटों की संख्या 512 निर्धारित की है। लेकिन कई कालेजों ने इससे अधिक सीटों पर नामांकन ले लिया है।