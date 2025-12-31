कौन है इरफान इकबाल? जिसने निलंबित IAS विनय चौबे के साले को भेजे लाखों रुपये
निलंबित IAS विनय कुमार चौबे के आय से अधिक संपत्ति मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को इरफान इकबाल नामक एक नए संदिग्ध सहयोगी की जानकारी मिली ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, रांची। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले की जांच कर रही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को निलंबित आइएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे के एक अन्य संदिग्ध सहयोगी इरफान इकबाल की जानकारी मिली है, जिसका सत्यापन चल रहा है। वह संदिग्ध सहयोगी इरफान इकबाल नामक व्यक्ति है।
एसीबी ने इस केस के आरोपित व विनय कुमार चौबे के साला शिपिज त्रिवेदी के बैंक खाते का विश्लेषण किया तो यह नाम सामने आया। इरफान इकबाल के बैंक खाते से शिपिज त्रिवेदी के पंजाब नेशनल बैंक व एक्सिस बैंक स्थित खाते में लाखों रुपये स्थानांतरित किए गए हैं।
बताया जा रहा है कि इरफान इकबाल व शिपिज त्रिवेदी के बीच करीब 25 लाख रुपये के लेन-देन हुए हैं। ये रुपये आरटीजीएस, एनइएफटी व आइएमपीएस के माध्यम से किए गए हैं। एसीबी ने आशंका जताई है कि इरफान इकबाल भी विनय कुमार चौबे के काले धन को सफेद बनाने के सिंडिकेट का हिस्सा है। इसका सत्यापन किया जा रहा है।
शिपिज त्रिवेदी के इन फर्मों के बैंक खातों का भी विश्लेषण कर रही है एसीबी
एसीबी ने विनय कुमार चौबे के साले शिपिज त्रिवेदी के कई फर्मों के बैंक खातों का भी विश्लेषण शुरू किया है। इन फर्मों में स्काईफ्लायर्स बिजनेस एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, ब्रह्मास्त्र एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, ट्रिवटर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड आदि शामिल हैं। एसीबी ने इन बैंक खातों के विश्लेषण में पाया है कि इनमें अधिकतर वित्तीय लेन-देन संदिग्ध हैं, जिनके व्यवसाय से जुड़े होने की पुष्टि नहीं हो रही है।
