कौन है इरफान इकबाल? जिसने निलंबित IAS विनय चौबे के साले को भेजे लाखों रुपये

राज्य ब्यूरो, रांची। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले की जांच कर रही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को निलंबित आइएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे के एक अन्य संदिग्ध सहयोगी इरफान इकबाल की जानकारी मिली है, जिसका सत्यापन चल रहा है। वह संदिग्ध सहयोगी इरफान इकबाल नामक व्यक्ति है।

एसीबी ने इस केस के आरोपित व विनय कुमार चौबे के साला शिपिज त्रिवेदी के बैंक खाते का विश्लेषण किया तो यह नाम सामने आया। इरफान इकबाल के बैंक खाते से शिपिज त्रिवेदी के पंजाब नेशनल बैंक व एक्सिस बैंक स्थित खाते में लाखों रुपये स्थानांतरित किए गए हैं।

बताया जा रहा है कि इरफान इकबाल व शिपिज त्रिवेदी के बीच करीब 25 लाख रुपये के लेन-देन हुए हैं। ये रुपये आरटीजीएस, एनइएफटी व आइएमपीएस के माध्यम से किए गए हैं। एसीबी ने आशंका जताई है कि इरफान इकबाल भी विनय कुमार चौबे के काले धन को सफेद बनाने के सिंडिकेट का हिस्सा है। इसका सत्यापन किया जा रहा है।