IND vs SA: रांची के मैदान में फिर दिखेगी रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी, बुमराह की खलेगी कमी

जागरण संवाददाता, रांची। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले एकदिवसीय मैच में क्रिकेटर रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला गरजेगा।

हालांकि, क्रिकेट प्रेमियों को बूम-बूम बुमराह की कमी खलेगी। एकदिवसीय शृंखला के लिए घोषित भारतीय टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली को जगह दी गई है जबकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है।

रांची में हुए पिछले मैचों में एक ओर जहां विराट कोहली का बल्ला जमकर चला है, वही रोहित शर्मा इस मैदान पर आशा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं।

विराट ने रांची में पांच मैच खेले हैं, जिसमें उन्हें चार पारियों में बल्लेबाजी करने का मौका मिला और लगभग 95 प्रतिशत की औसत से 384 रन बनाए हैं। इसमें दो शतक और एक अर्धशतक शामिल है।

वहीं, रोहित शर्मा इस मैदान में रन बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आए। रोहित ने यहां चार मैच खेले हैं और 43 रन बनाएं हैं। इन मैचों में 14 उनका उच्चतम स्कोर रहा है।

इस स्टेडियम में पहली बार खेलेंगे कई खिलाड़ी

इस स्टेडियम में वनडे के लिए घोषित भारतीय टीम में कई युवा खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। यह खिलाड़ी पहली बार जेएससीए स्टेडियम में अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे। घोषित टीम में शामिल ऋतुराज गायकवाड, नीतीश रेड्डी, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह पहली बार यहां खेलते नजर आएंगे।