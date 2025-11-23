IND vs SA: वनडे सीरीज में लगेगा कमेंट्री का स्पेशल तड़का, 8 कमेंटेटर मिलकर सुनाएंगे मैच का हाल

जागरण संवाददाता, रांची। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रांची के जेएससीए स्टेडियम में होने वाले वनडे क्रिकेट मैच की कमेंट्री करने के लिए आठ कमेंटेटरों का नाम तय किया गया है।

ये कमेंटेटर वनडे मैच के दौरान हिंदी और अंग्रेजी भाषा में कमेंट्री करेंगे। इस मैच में छह कमेंटेटर भारत के और दो कमेंटेटर दक्षिण अफ्रीका के होंगे।

रवि शास्त्री के अलावा सुनील गावस्कर, डेल स्टेन, शान पोलक, हर्षल भोगले, मुरली कार्तिक, दीपदास गुप्ता और संजय बांगड़ जेएससीए स्टेडियम में मैच के दौरान कमेंट्री करेंगे।

इस बीच मैच के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, दर्शक प्रबंधन व अ्य मुद्दों पर चर्चा के लिए झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (जेएससीए) के उपाध्यक्ष संजय पांडे और सह सचिव शहबाज नदीम ने रविवार को रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री से औपचारिक मुलाकात की।