    IND vs SA: वनडे सीरीज में लगेगा कमेंट्री का स्पेशल तड़का, 8 कमेंटेटर मिलकर सुनाएंगे मैच का हाल

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 11:25 PM (IST)

    रांची के जेएससीए स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के वनडे मैच के लिए आठ कमेंटेटरों का चयन हुआ है, जिनमें रवि शास्त्री और सुनील गावस्कर जैसे दिग्गज शामिल हैं। जेएससीए के अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था और दर्शक प्रबंधन पर रांची के उपायुक्त से चर्चा की, जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा का आश्वासन दिया है।

    रांची में खेला जाएगा भारत और अफ्रीका के बीच वनडे मैच। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, रांची। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रांची के जेएससीए स्टेडियम में होने वाले वनडे क्रिकेट मैच की कमेंट्री करने के लिए आठ कमेंटेटरों का नाम तय किया गया है।

    ये कमेंटेटर वनडे मैच के दौरान हिंदी और अंग्रेजी भाषा में कमेंट्री करेंगे। इस मैच में छह कमेंटेटर भारत के और दो कमेंटेटर दक्षिण अफ्रीका के होंगे।

    रवि शास्त्री के अलावा सुनील गावस्कर, डेल स्टेन, शान पोलक, हर्षल भोगले, मुरली कार्तिक, दीपदास गुप्ता और संजय बांगड़ जेएससीए स्टेडियम में मैच के दौरान कमेंट्री करेंगे।

    इस बीच मैच के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, दर्शक प्रबंधन व अ्य मुद्दों पर चर्चा के लिए झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (जेएससीए) के उपाध्यक्ष संजय पांडे और सह सचिव शहबाज नदीम ने रविवार को रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री से औपचारिक मुलाकात की।

    इस बैठक में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने दर्शक प्रबंधन, खिलाड़ियों की सुरक्षा, टीमों के मूवमेंट, वीआईपी आगमन, पार्किंग व्यवस्था, ट्रैफिक नियंत्रण और स्टेडियम के अंदर व बाहर सुरक्षा घेरा जैसे बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की।

    उन्होंने बताया कि मैच के दिन भारी भीड़ आने की संभावना है, ऐसे में सुरक्षा बलों की पर्याप्त तैनाती आवश्यक होगी। डीसी भजंत्री ने सभी मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों के सहयोग से एक सुदृढ़ और व्यवस्थित सुरक्षा प्रणाली लागू की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

    उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा के साथ-साथ दर्शकों के प्रवेश और निकास की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।