रांची में दोस्तों ने नाबालिग से किया सामूहिक दुष्कर्म, रात भर एक साथ की पार्टी; पीड़िता को छोड़ सहेली भागी

जासं, रांची। राजधानी में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। दो दिन पहले सदर थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला अभी चर्चा में ही था कि रविवार को दोस्तों ने ही दो लड़कियों को निशाना बनाया। घटना डोरंडा थाना क्षेत्र की है। नशे में धुत्‍त दोस्‍तों ने किया दुष्‍कर्म पीड़िता अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाकर लौट रही थी। तभी मौका पाकर नशे में धुत्‍त दोस्तों ने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की, जबकि दूसरी लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। डोरंडा थाना तक मामला पहुंचते ही ताबड़तोड़ छापेमारी कर दुष्कर्म के आरोपित तीनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपितों में अभिषेक केरकेट्टा, मनीष तिग्गा और अशोक उरांव शामिल हैं। देर रात पार्टी के लिए निकली थी तीन लड़कियां व 11 लड़के रविवार की रात तीन लड़कियां व 11 लड़कों ने साथ में पार्टी की। इसके बाद सभी शहर में घूमने निकले। पहले नामकुम और फिर वहां से घूमते हुए डोरंडा के डिबडीह पुल पहुंचे। वहां से एक लड़की अपने घर चली गई। जबकि दो लड़कियां व 11 लड़के नया टोली मैदान पहुंच गए। यहां लड़के दोनों नाबालिगों से छेड़छाड़ करने लगे। इस दौरान एक लड़की किसी तरह से बच गई, जबकि दूसरी के साथ तीन लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार लड़कों की नाबालिग ने पहचान की है। लड़कियों के बयान पर डोरंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने सदर अस्पताल में पीड़िता का मेडिकल कराया है। छेड़छाड़ की शिकार नाबालिग का बयान भी लिया गया है। नाबालिग संग बारी-बारी से दुष्‍कर्म गौरतलब है कि बीते दिनों सदर थाना क्षेत्र के कोकर में पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक बच्‍ची के साथ दुष्‍कर्म करने का मामला सामने आया। घटना में शामिल चार युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोकर के देवी मंडप के पीछे सूनसान स्थान पर आरोपितों ने नाबालिग के साथ बारी-बारी से दुष्‍कर्म किया। बाद में पीड़िता के पिता के बयान पर थाने में मामला दर्ज कराया गया।

