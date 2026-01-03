Language
    प्रोफेशनल्स के लिए PhD करने का मौका, IIM रांची ने शुरू किया नया प्रोग्राम  

    By Kumar Gaurav Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 12:32 PM (IST)

    आईआईएम रांची ने अनुभवी पेशेवरों के लिए कार्यकारी पीएचडी पाठ्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम बैंकिंग, शिक्षा और सरकारी क्षेत्रों के विशेषज्ञों को डॉक् ...और पढ़ें

    IIM रांची में कार्यकारी पीएचडी पाठ्यक्रम शुरू। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, रांची। IIM रांची ने हाल ही में कार्यकारी पीएचडी पाठ्यक्रम शुरू किया है, जो विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी पेशेवरों के लिए डाक्टरेट यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है।

    इसमें वरिष्ठ शिक्षाविदों, अंतरराष्ट्रीय विद्वानों, मौजूदा डाक्टरेट छात्रों और आइआइएम रांची के सदस्यों ने भाग लिया। डाक्टरेट कार्यक्रम और अनुसंधान के अध्यक्ष प्रो. मनीष बंसल ने नए ग्रुप का स्वागत करते हुए चयन प्रक्रिया के बाद उन्हें बधाई दी।

    उन्होंने बताया कि कार्यकारी पीएचडी बैच 2025 में बैंकिंग, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और नियामक निकायों से आए अनुभवी पेशेवर शामिल हैं। प्रो. बंसल ने संशोधित कार्यकारी पीएचडी पाठ्यक्रम की संरचना का अवलोकन प्रस्तुत किया, जिसमें तीन-अवधि की पाठ्यक्रम संरचना, परिसर विसर्जन आवश्यकताएं, व्यापक परीक्षाएं, सलाहकार समिति का गठन, प्रस्ताव संगोष्ठी, प्रकाशन आवश्यकताएं और अंतिम आंतरिक एवं बाह्य थीसिस बचाव की रूपरेखा शामिल है।

    उन्होंने संस्थान के डाक्टरेट पारिस्थितिकी तंत्र पर भी प्रकाश डाला, जिसमें साप्ताहिक संकाय अनुसंधान सेमिनार, थिंकिंग विद थ्योरी शृंखला, मासिक अनुसंधान पद्धति कार्यशालाएं, अतिथि सेमिनार, अनुसंधान विद्वान दिवस और डाक्टरेट अनुसंधान सम्मेलन शामिल हैं।

    मुख्य अतिथि प्रो. विकास कुमार ने पीएचडी को लचीलेपन, चिंतन और निरंतर सीखने का एक परिवर्तनकारी अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि डाक्टरेट की यात्रा में उतार-चढ़ाव शामिल होते हैं, जिससे आत्म-प्रबंधन और दृढ़ता महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने चिकित्सकों के वास्तविक दुनिया की बाधाओं को समझने के लाभ पर भी जोर दिया।

    पीएचडी केवल पाठ्यक्रम नहीं, कक्षा से परे अनुभव: प्रो. बहल

    कार्यक्रम में 2022 बैच के मौजूदा कार्यकारी पीएचडी विद्वानों अखिल शर्मा और शिखर दुआ द्वारा एक अनुभव-साझाकरण सत्र भी शामिल था, जिन्होंने पेशेवर प्रतिबद्धताओं के साथ-साथ शैक्षणिक प्रबंधन पर स्पष्ट विचार साझा किए। उन्होंने नए विद्वानों को अपनी डाक्टरेट यात्रा के दौरान निरंतर, धैर्यवान और संलग्न रहने के लिए प्रोत्साहित किया।

    वर्चुअल माध्यम से शामिल होते हुए कील यूनिवर्सिटी के कील बिजनेस स्कूल के वरिष्ठ व्याख्याता प्रो. अभिषेक बहल ने जोर दिया कि पीएचडी केवल पाठ्यक्रम के बारे में नहीं बल्कि कक्षा से परे प्राप्त अनुभवों के बारे में है। उन्होंने विद्वानों को औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा में सक्रिय रूप से शामिल होने, सार्थक शैक्षणिक वार्तालाप बनाने और चुनौतीपूर्ण चरणों के दौरान सहायता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। 