IIIT Ranchi 3rd Convocation: दीक्षा समारोह में 370 छात्रों को मिली डिग्री, देखें गोल्ड मेडलिस्ट की लिस्ट

इस समारोह में संस्थान के स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध कार्यक्रमों के कुल 370 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। इस अवसर पर मेधावी छात्रों को उनके उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए स्वर्ण और रजत पदकों से सम्मानित किया गया जिससे विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे।

जागरण संवाददाता , रांची । ट्रिपल आइटी रांची का तीसरा दीक्षा समारोह झारखंड यूनिवर्सिटी आफ टेक्नोलाजी परिसर नामकुम में गरिमापूर्ण तरीके से आयोजित किया गया।

समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि दीक्षा समारोह केवल डिग्री लेने का अवसर नहीं है बल्कि यह समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए आजीवन प्रतिबद्धता की शुरुआत है।

उन्होंने युवाओं से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में सक्रिय भूमिका निभाने और जिम्मेदार इंजीनियर बनने का आह्वान किया।

सात को पीएचडी डिग्री भी

समारोह के दौरान बीटेक 2020-24 बैच के 117 और 2021-25 बैच के 239 विद्यार्थियों को डिग्रियां दी गईं। इसके अलावा 7 एमटेक विद्यार्थियों और 7 पीएचडी शोधार्थियों को भी सम्मानित किया गया।

विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद आइआइटी पटना के निदेशक प्रो. टीएन सिंह ने कहा कि शिक्षा का वास्तविक मूल्य समस्याओं के समाधान में निहित है।

वहीं समाजसेवी अशोक भगत ने विद्यार्थियों को सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। संस्थान के निदेशक प्रो. राजीव श्रीवास्तव ने तकनीकी शिक्षा और नवाचार के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता को दोहराया।

नवाचार से बदलेंगे देश की तस्वीर

सम्मान पाने वाले प्रमुख विद्यार्थियों में बीटेक 2020-24 सत्र से प्रखर श्रीवास्तव, नैतिक मिश्रा और हिमाश्री साह को गोल्ड मेडल मिला।

इसी सत्र में अंकित यादव को बेस्ट स्टूडेंट शील्ड से नवाजा गया। बीटेक 2021-25 सत्र में आकाश कुमार ज्योति, अंकित कुमार, पुष्कर प्रकाश और मलायका ने गोल्ड मेडल हासिल किया जबकि अनन्य शुक्ला को बेस्ट स्टूडेंट शील्ड प्रदान की गई।