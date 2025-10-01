Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IAS अलका तिवारी बनीं झारखंड की नई निर्वाचन आयुक्त, चार साल का होगा कार्यकाल

    By pradeep kr Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 06:58 PM (IST)

    1988 बैच की आईएएस अधिकारी अलका तिवारी को राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह 30 सितंबर को मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हुईं। राज्य सरकार ने उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। अलका तिवारी का कार्यकाल चार वर्षों तक रहेगा। इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    IAS अलका तिवारी बनीं झारखंड की नई निर्वाचन आयुक्त

    जागरण संवाददाता, रांची।  1988 बैच की आइएएस अधिकारी अलका तिवारी को राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह 30 सितंबर को मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हुईं हैं। उनका कार्यकाल चार वर्षों तक रहेगा। उनकी नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।