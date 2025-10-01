IAS अलका तिवारी बनीं झारखंड की नई निर्वाचन आयुक्त, चार साल का होगा कार्यकाल

जागरण संवाददाता, रांची। 1988 बैच की आइएएस अधिकारी अलका तिवारी को राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह 30 सितंबर को मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हुईं हैं। उनका कार्यकाल चार वर्षों तक रहेगा। उनकी नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।

