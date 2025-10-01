IAS अलका तिवारी बनीं झारखंड की नई निर्वाचन आयुक्त, चार साल का होगा कार्यकाल
1988 बैच की आईएएस अधिकारी अलका तिवारी को राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह 30 सितंबर को मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हुईं। राज्य सरकार ने उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। अलका तिवारी का कार्यकाल चार वर्षों तक रहेगा। इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है।
जागरण संवाददाता, रांची। 1988 बैच की आइएएस अधिकारी अलका तिवारी को राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह 30 सितंबर को मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हुईं हैं। उनका कार्यकाल चार वर्षों तक रहेगा। उनकी नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।
इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।