मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन योद्धा हैं, भाजपा के किसी भी दबाव में आने वाले नहीं: दीपिका

राज्य ब्यूरो, रांची। बुधवार को कांग्रेस नेता और मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य की जनता ने महागठबंधन को एक बहुत सशक्त, एकतरफा मैंडेट दिया है।

उन्होंने कहा कि आज जिस तरह अफवाहें फैलाई जा रही हैं, माहौल को भ्रमित करने की कोशिश हो रही है ये बेहद गलत है। गठबंधन को कमजोर करने का भाजपा का हर षड्यंत्र और हर प्रयास नाकाम होगा।

दीपिका पांडेय ने आगे कहा कि हमारे मुख्यमंत्री ने कभी भाजपा के किसी दबाव, किसी प्रपंच, किसी चाल के सामने घुटने नहीं टेके। जो व्यक्ति इस राज्य के हित में, इस राज्य की जनता की भावना के सम्मान में जेल जाना तक स्वीकार कर सकता है वो भाजपा के किसी भी षड्यंत्र के आगे झुकने वाला नहीं है।