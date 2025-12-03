'नहीं झुकेंगे हेमंत, महागठबंधन की ही चलेगी सरकार'; जमशेदपुर में बोले मंत्री इरफान अंसारी

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। अपने जमशेदपुर दौरे के क्रम में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने झारखंड में सत्ता परिवर्तन की तमाम अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भाजपा के आगे नहीं झुकेंगे। उनमें बहुत हिम्मत है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इरफान अंसारी ने आगे कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही झारखंड में महागठबंधन की सरकार चलेगी। सत्ता परिवर्तन की अफवाह उड़ने वाली भाजपा अफवाहों की हेड मास्टर है। केंद्र अगर झारखंड को अपनी राशि नहीं देती है तो यह राज्य अन्य स्रोतों से राजस्व जुटाने में सक्षम है।