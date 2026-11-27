राज्य ब्यूरो, रांची। केंद्र से मिलनेवाले अनुदान का जिक्र करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि अनुदान राज्य का अधिकार है और केंद्र सरकार को इसे देना ही होगा। समय पर अनुदान नहीं मिलने के कारण राज्य सरकार ने अपने राजस्व के स्रोत विकसित किए और उन्हीं के माध्यम से कई जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। सीएम का इशारा मंइयां सम्मान योजना को लेकर था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून के प्रविधानों को राज्य सरकार के आर्थिक संसाधनों को सीमित करने के औजार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। राज्य सरकार खनन से प्रभावित क्षेत्रों और पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति राशि वसूलती रही है।

उन्होंने कहा कि सही तरीके से किए गए खनन में भी उसके प्रभावों की क्षतिपूर्ति का अधिकार राज्य को है। यदि कंपनियां न्यायालय जाती हैं तो उन्हें और अधिक क्षतिपूर्ति देनी पड़ सकती है। एसआईआर पर केंद्र ने बड़ी चतुराई से काम किया : सीएम मुख्यमंत्री ने सदन में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने एसआइआर पर बड़ी चतुराई से काम किया है। चुनाव आयोग को भी नहीं छोड़ा और कहा कि जब चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर सवाल किया जाता है, तो कोई जवाब देने को तैयार नहीं होता।