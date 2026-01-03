Hazaribagh: छह अवैध कोयला खदान संचालित करा रहे डीएफओ, हर गाड़ी से वसूली का आरोप

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) हजारीबाग के पूर्व जिलाध्यक्ष शंभुलाल यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल के डीएफओ मौन प्रकाश की शिकायत की है। पेड़-पौधे की चिंता करने की जगह अवैध कोयला खनन कराने का गंभीर आरोप लगाया है।

उन्होंने अपने पत्र में बताया है कि वे कोयला माफिया से मिलकर अवैध तरीके से करोड़ों रुपये की वसूली कर रहे हैं। उनपर बड़कागांव में छह अवैध कोयला खदान संचालित करने का आरोप लगाया है, जिससे प्रति खदान प्रति माह छह लाख रुपये की वसूली का भी आरोप है।

गंभीर आरोप, स्थानांतरण की मांग झामुमो नेता ने डीएफओ मौन प्रकाश के विरुद्ध जांच कर कार्रवाई करने व उनका स्थानांतरण अन्यत्र करने की मांग की है। झामुमो नेता शंभुलाल यादव ने अपने पत्र में बताया है कि मौन प्रकाश वर्ष 2024 में हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल में पदस्थापित हुए थे।