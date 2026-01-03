Language
    Hazaribagh: छह अवैध कोयला खदान संचालित करा रहे डीएफओ, हर गाड़ी से वसूली का आरोप

    By Dilip Kumar Edited By: Chandan Sharma
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 10:25 PM (IST)

    Jharkhand: झामुमो हजारीबाग के पूर्व जिलाध्यक्ष शंभुलाल यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल के डीएफओ मौन प्रकाश की शिकायत की ...और पढ़ें

    प्रत्येक गाड़ी 5500 रुपये वसूली का आरोप।

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) हजारीबाग के पूर्व जिलाध्यक्ष शंभुलाल यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल के डीएफओ मौन प्रकाश की शिकायत की है। पेड़-पौधे की चिंता करने की जगह अवैध कोयला खनन कराने का गंभीर आरोप लगाया है। 

    उन्होंने अपने पत्र में बताया है कि वे कोयला माफिया से मिलकर अवैध तरीके से करोड़ों रुपये की वसूली कर रहे हैं। उनपर बड़कागांव में छह अवैध कोयला खदान संचालित करने का आरोप लगाया है, जिससे प्रति खदान प्रति माह छह लाख रुपये की वसूली का भी आरोप है।

    गंभीर आरोप, स्थानांतरण की मांग

    झामुमो नेता ने डीएफओ मौन प्रकाश के विरुद्ध जांच कर कार्रवाई करने व उनका स्थानांतरण अन्यत्र करने की मांग की है। झामुमो नेता शंभुलाल यादव ने अपने पत्र में बताया है कि मौन प्रकाश वर्ष 2024 में हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल में पदस्थापित हुए थे।

    वे अपने पदस्थापन काल से अपने विभाग की विकास योजनाओं में अपनी हिस्सेदारी सात प्रतिशत लेते हैं। आरोप है कि वे कोयला माफिया से मिलकर 5500 रुपये प्रति गाड़ी प्रति दिन लेते हैं। पुलिस-प्रशासन की पूरी मिली भगत है।

    हर डंफर से खुलेआम वसूली 

    शंभूदयाल ने आरोप लगाया कि इसमें आसीसीएफ हजारीबाग को 1500 रुपये प्रत्येक गाड़ी हजारीबाग के भाजपा सांसद के प्रतिनिधि को 2000 रुपये देते हैं।

    प्रति दिन 50-60 गाड़ियां धनबाद, बोकारो, विष्णुगढ़, रामगढ़ व बड़कागांव से आती हैं। वे अपने क्षेत्र हजारीबाग बरही मुख्य मार्ग चौपारण में वन विभाग का नया चेकनाका वसूली के लिए स्थापित किए हैं। अवैध कोयला बिहार-यूपी भेजा जाता है।

    इससे पहले से चौपारण के चोरदाहा में वर्षों से चेकपोस्ट स्थापित है। इसके बावजूद सरकार के आदेश के बिना यह नया चेक पोस्ट स्थापित किया गया है, जिसकी जांच कराई जा सकती है।