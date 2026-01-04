Language
    गढ़वा में ओझा-गुणी के शक में युवक की हत्या, महिला सहित तीन गिरफ्तार

    By Rajnish Mungalam Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 05:05 PM (IST)

    रुखी रजवार की हत्या ओझा-गुणी के शक में की गई थी। गढ़वा के दुधमनिया घाट पर मिले शव की पहचान के बाद पुलिस ने 10 घंटे में हत्या का खुलासा किया। सीता रजवा ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    महिला सहित तीन गिरफ्तार। (जागरण)

    संवाद सूत्र, श्री बंशीधर नगर (गढ़वा)। भवनाथपुर-केतार मुख्य पथ पर दुधमनिया घाट के पास यात्री शेड में गत शनिवार को अहले सुबह मिले शव की पहचान पलामू जिले के पांडू थाने के मुरमा कला गांव निवासी रुखी रजवार पिता ठेगू रजवार के रूप में घटनास्थल पर पाए गए कागजातों के आधार पर हुई।

    रुखी रजवार के कनपटी में गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने 10 घंटे के अंदर हत्या का पर्दाफाश कर इसमें शामिल एक महिला सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर रविवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

    आरोपितों के निशानदेही पर दो देसी कट्टा एक 3.15 बोर का जिंदा कारतूस व एक खोखा, एक मोबाइल वह एक लूना बरामद किया गया है।

    यह जानकारी अपने कार्यालय कक्ष में रविवार की दोपहर पत्रकार वार्ता के दौरान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सत्येंद्र नारायण सिंह ने दी। एसडीपीओ ने बताया कि भवनाथपुर-केतार मुख्य मार्ग पर यात्री शेड में एक व्यक्ति की हत्या होने की सूचना प्राप्त हुई थी।

    इस संदर्भ में मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। घटनास्थल के निरीक्षण के क्रम में पाए गए कागजातों के आधार पर मृतक की पहचान हुई।

    उन्होंने बताया कि अनुसंधान के क्रम में आए तथ्यों का विश्लेषण करने के पश्चात सीता रजवार पिता स्व. गणेश रजवार, ग्राम सेमरी, टोला परती मांझी, थाना उंटारी रोड, पलामू को पूछताछ के लिए लाया गया। पूछताछ के क्रम में सीता रजवार ने इस कांड में अपने अलावे अपने ममेरा साला मनोज रजवार पिता स्व मैनेजर रजवार, ग्राम बेंदुआ, थाना उंटारी रोड, पलामू द्वारा रुखी रजवार को गोली मारकर हत्या करने की बात स्वीकार की।

    उन्होंने बताया कि हत्या में प्रयुक्त हथियार एवं एक अन्य हथियार मनोज रजवार के पास था, जिसे घटनास्थल के बगल में ही छुपा कर रखने की बात बताया। सीता व मनोज के निशानदेही पर दो देशी कट्टा, 3.15 बोर का एक जिंदा कारतूस व एक खोखा बरामद किया गया।

    क्या है हत्या का कारण

    एसडीपीओ सत्येंद्र नारायण सिंह ने बताया कि सीता रजवार की बेटी की मौत कुछ दिन पूर्व हुई थी। गांव वालों द्वारा सीता को बताया गया कि भवनाथपुर के सिंघिताली गांव में मानमती कुंवर ओझा-गुणी का काम करती है। उसके पास चले जाओ तुम्हारी बेटी की मौत का कारण बता देगी।

    करीब 25 दिन पूर्व सीता रजवार मानमती कुंवर के घर डलिया लगवाने आया। मानमती के द्वारा बताया गया कि तुम्हारे घर के दक्षिण दिशा की तरफ घर वाला आदमी ही तुम्हारी बेटी को भूत लगाकर मार दिया है। मृतक रुखी रजवार भी ओझा-गुणी का काम करता था, जिससे सीता को यकीन हो गया कि रुखी ही ओझा-गुणी किया है, जिससे बेटी की मौत हो गई।

    सीता ने अपने ममेरा साला मनोज रजवार के साथ मिलकर रुखी की हत्या करने की योजना बनाई। एसडीपीओ में बताने बताया कि पूर्व में सीता व मनोज माओवादी का पर्चा साटा करते थे। उसी समय पार्टी के द्वारा इन्हें सुरक्षा के लिए हथियार दिया गया था।

    गत दो जनवरी को सीता व मनोज मृतक रुखी को अपने लूना से लेकर गांव से चले तथा कांडी में शराब दुकान से शराब खरीद कर केतार के रास्ते घटनास्थल पर रात्रि में आए। तीनों वहीं पर शराब पिए। जब रुखी रजवार नशे में धुत हो गया तब सीता ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी।

    हत्या के बाद मनोज के पास के हथियार को घटनास्थल से थोड़ी दूर पर छुपा कर वापस अपने गांव दोनों चले गए। इस मामले में सीता रजवार, मनोज रजवार व मानमती कुंवर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

    इससे पूर्व भी मानमती कुंवर गत जून माह में ओझा-गुणी के मामले में भवनाथपुर थाना कांड संख्या 94/25 में जेल जा चुकी है। छापामारी दल में एसडीपीओ सत्येंद्र नारायण सिंह, भवनाथपुर थाना प्रभारी रजनी रंजन, पुअनि परवेज आलम, हवलदार सुनील कुमार पासवान, आरक्षी पंकज कुमार पासवान, सूरज कुमार, चंदा कुमारी व चौकीदार अंकित कुमार गुप्ता शामिल थे।