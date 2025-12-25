Language
    केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और CM सोरेन की हुई मुलाकात, कोयला खनन में आ रही समस्याओं को लेकर चर्चा

    By Ashish Jha Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन के बीच हुई मुलाकात में कोयला खनन और माइनिंग से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। ...और पढ़ें

    सीएम हेमंत सोरेन से केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने की मुलाकात। फोटो-एक्स

    राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने औपचारिक मुलाकात की। इस मौके पर राज्य सरकार तथा कोल मंत्रालय एवं कोल इंडिया की अनुषंगी इकाइयों के अधिकारियों के बीच कोयला एवं खनन क्षेत्र की बेहतरी को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई।

    राज्य में कोल माइंस से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों/मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ। मौके पर मुख्यमंत्री ने कोल माइंस से संबंधित कई महत्वपूर्ण विषयों सहित झरिया मास्टर प्लान, बेलगड़िया टाउनशिप परियोजना, गवर्नमेंट लैंड कंपनसेशन, खनन कार्य पूर्ण हो चुके भूमि की वापसी, सेस का रिव्यू, नई कोल खनन परियोजनाओं का संचालन इत्यादि मुद्दे पर राज्य सरकार का पक्ष रखा, वहीं केंद्रीय कोयला मंत्री ने कोल खनन परियोजनाओं को लेकर आ रही समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय से ही कोल माइंस से जुड़ी समस्याओं का समाधान संभव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झरिया मास्टर प्लान तथा बेलगड़िया टाउनशिप परियोजना एक महत्वपूर्ण पहल है। इन परियोजनाओं के तहत विस्थापित परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान किया जा सकेगा, जल्द झरिया मास्टर प्लान हेतु पूर्णकालिक सीईओ की नियुक्ती पर भी चर्चा हुई।

    कोयला एवं खनन परियोजनाओं पर सकारात्मक कदम उठाए जाने पर बल

    मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं केंद्रीय कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी की उपस्थिति में अधिकारियों के बीच हुई खनिजों पर मिलने वाली रायल्टी, विस्थापितों का पुनर्वास, नौकरी और मुआवजा, सरकारी भूमि पर जमाबंदी को लेकर नीतिगत निर्णय लिए पर सहमति बनी।

    राज्य सरकार द्वारा खनन कार्य पूरा हो चुके जमीन की वापसी, खदानों में अवैध खनन की वजह से हो रहे हादसों पर नियंत्रण, खनन क्षेत्र और आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों को रोजगार, कोल परियोजनाओं के ऑपरेशनल करने में आ रही अड़चनों का समाधान तथा सीएसआर फंड के इस्तेमाल जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई।

    मौके पर राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, केंद्रीय कोयला मंत्री के निजी सचिव पंकज जैन, कोल इंडिया के अध्यक्ष बी.साईंराम, परामर्शी बी. वीरा रेड्डी, आलोक सिंह, सीएमडी सीसीएल एनके सिंह, सीएमडी बीसीसीएल मनोज अग्रवाल, सीएमपीडीआईएल से शिव राज सिंह, जीएम सीसीएल एसके झा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।