झारखंड सहित चार राज्य कालाजार उन्मूलन में हासिल किया लक्ष्य, अब शून्य स्तर पर लाने का लक्ष्य

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं बंगाल ने कालाजार उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। केंद्र ने प्रति 10 हजार की आबादी पर कालाजार के एक से कम मामले का लक्ष्य रखा था। जिसे इन राज्यों ने प्राप्त कर लिया है। अब केंद्र का जोर शून्य कालाजार का है। जहां तक झारखंड की बात है तो यहां के चार जिले दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पााकुड़ में ही इसके केस मिलते हैं। भारत में कालाजार उन्मूलन को लेकर दो दिवसीय समीक्षा बैठक रांची में गुरुवार को शुरू हुई। इस बैठक में झारखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। बैठक में वर्चुअल रूप से उपस्थित केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अपर स्वास्थ्य सचिव सह राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान की निदेशक आराधना पटनायक ने कालाजार खत्म करने के लिए ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट" रणनीति को समुदाय स्तर पर और बेहतर ढंग से लागू करने पर जोर दिया।

बताया कि अब हमारा लक्ष्य भारत में शून्य कालाजार मामलों की होनी चाहिए । बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान, झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने कहा कि कालाजार उन्मूलन के लक्ष्य को तो हमने प्राप्त कर लिया है। लेकिन हमें इन क्षेत्रों में और अधिक ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ गतिविधियों को निरंतर बनाए रखना है। कालाजार मामलों को शून्य करने के लिए एकजुट होकर प्रयास करने होंगे। बैठक में पाकुड़ के उपायुक्त मनीष कुमार ने कालाजार उन्मूलन के लिए जिले मे किए जा रहे अभिनव प्रयासों की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2019 मे 198 मामलों से वर्ष 2025 में घटकर 85 मामले हो गए हैं। बैठक में

निदेशक, एनसीवीबीडीसी डा. तनु जैन ने झारखंड की सराहना करते हुए कहा कि राज्य ने विषम भौगोलिक परिस्तिथियों, आदिवासी समुदाय एवं दूरगामी क्षेत्रों के बावजूद कालाजार उन्मूलन के लक्ष्य का पाया है और बेहतर सर्वेक्षण एवं वैक्टर मैनेजमेंट से संक्रमण पर काबू किया है।