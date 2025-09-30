Festival Rush: आसमान छू रहा फ्लाइट का किराया, ट्रेनों में भी सीटें फुल; त्योहार में यात्रियों की बढ़ी परेशानी

दुर्गा पूजा के दौरान घर जाने वाले यात्रियों की भीड़ ट्रेनों में उमड़ रही है। ट्रेनों में सीटें फुल होने के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है। रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं लेकिन वे भी नाकाफी साबित हो रही हैं। यात्रियों को जनरल कोच में सफर करना पड़ रहा है वहीं फ्लाइट के किराए भी बढ़ गए हैं।

जागरण संवाददाता, रांची। दुर्गा पूजा में घर जाने के लिए यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। लेकिन ट्रेनों में सीटें फुल होने के कारण अधिकांश यात्रियों को भारी जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है। तत्काल टिकट भी बर्थ कन्फर्म नहीं हो पा रही है। स्थिति यह है कि कई यात्रियों को मजबूरन जनरल कोच में सफर करना पड़ा, जबकि कुछ को सड़क मार्ग का सहारा लेना पड़ा। रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। सभी रूटों पर ट्रेनों का संचालन नहीं होने से भी परेशानी बढ़ी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

साथ ही, कई ट्रेनें रांची से होकर गुजरने के कारण रांची स्टेशन से मिलने वाला बर्थ कोटा कम पड़ रहा है। इसी वजह से यहां से कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। बसों में भी हालात कुछ अलग नहीं हैं। अधिकांश बसों में सीटें पहले से ही भर चुकी हैं, जिससे यात्रियों को मनचाही सीट नहीं मिल पा रही है। कई लोगों को बस के केबिन या पिछले हिस्से में बैठकर सफर करना पड़ा। यह समस्या खासकर बिहार और यूपी जाने वाले यात्रियों के लिए अधिक देखी जा रही है।

वहीं, मुंबई, पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु सहित अन्य बड़े शहरों से रांची आने वाले यात्रियों को फ्लाइट के लिए भी अधिक किराया चुकाना पड़ रहा है। सामान्य दिनों की तुलना में टिकट दर करीब डेढ़ गुना तक बढ़ गई है। मंगलवार और बुधवार को फ्लाइट किराए में सबसे अधिक बढ़ोतरी देखी गई।

पिछले वर्ष जहां स्पेशल ट्रेनों का परिचालन लगभग दो माह तक ही किया गया था, वहीं इस बार यात्रियों की सुविधा को देखते हुए अधिकांश ट्रेनों की अवधि बढ़ा दी गई है। इस वर्ष स्पेशल ट्रेनों का संचालन तीन माह या त्योहारों की समाप्ति तक किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष केवल छह जोड़ी विशेष ट्रेनों का संचालन हुआ था, जबकि इस बार संख्या बढ़ाकर 15 जोड़ी कर दी गई है। यह अब तक रांची रेल मंडल द्वारा दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व पर चलाई गई स्पेशल ट्रेनों की सबसे बड़ी संख्या है।

इन ट्रेनों का हो रहा परिचालन ट्रेन 08611/08612 सांतरागाछी-अजमेर-सांतरागाछी साप्ताहिक पूजा-दिवाली-छठ स्पेशल (वाया रांची) का परिचालन यात्रा चार अगस्त से 24 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को सांतरागाछी से एवं सात अगस्त से 27 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को अजमेर से हो रहा है।

ट्रेन संख्या 03253/07255 - 07256 पटना-चर्लपल्ली-पटना द्वि साप्ताहिक स्पेशल (वाया रांची) का परिचालन चार अगस्त से से 29 सितंबर तक प्रत्येक सोमवार तथा बुधवार को पटना से एवं छह अगस्त से एक अक्टूबर तक प्रत्येक बुधवार तथा शुक्रवार को चर्लपल्ली से हो रहा है।

ट्रेन 02832/02831 भुवनेश्वर-धनबाद-भुवनेश्वर दिवाली पूजा फेस्टिवल स्पेशल (वाया – रांची) का परिचालन 19 अगस्त से 30 नवंबर तक प्रतिदिन भुवनेश्वर से एवं 20 अगस्त से एक दिसंबर तक प्रतिदिन धनबाद से हो रहा है।

ट्रेन 06063/06064 कोयंबत्तूर – धनबाद – कोयंबत्तूर साप्ताहिक स्पेशल (वाया – रांची) का परिचालन पांच सितंबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को कोयंबत्तूर से एवं आठ सितंबर से एक दिसंबर तक प्रत्येक सोमवार को धनबाद से हो रहा है।

ट्रेन 06055/06056 पोत्तनूर – बरौनी – पोत्तनूर स्पेशल (वाया – रांची) का परिचालन छह सितंबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को पोत्तनूर से एवं नौ सितंबर से दो दिसंबर तक प्रत्येक मंगलवार को बरौनी से हो रहा है।

ट्रेन संख्या 07005/07006 चर्लपल्ली – रक्सौल – चर्लपल्ली स्पेशल (वाया – रांची) का परिचालन छह छह अक्टूबर से 24 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को चर्लपल्ली से एवं नौ अक्टूबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को रक्सौल से होगा।

7. ट्रेन 08629/08630 रांची – गोरखपुर – रांची साप्ताहिक दिवाली / छठ स्पेशल का परिचालन 18 अक्टूबर से एक नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को रांची से एवं 19 अक्टूबर से दो नवंबर तक प्रत्येक रविवार को गोरखपुर से होगा।

ट्रेन 02877/02878 रांची- आनंद विहार टर्मिनल - रांची दिवाली / छठ स्पेशल, का परिचालन 17 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक प्रत्येक शुक्रवार को रांची से एवं 19 अक्टूबर से दो नवंबर तक प्रत्येक रविवार को आनंद विहार टर्मिनल से होगा।

ट्रेन 09619/09620 अजमेर - रांची- अजमेर स्पेशल का परिचालन 26 सितंबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को अजमेर से एवं 28 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को रांची से हो रहा है।

ट्रेन 08626/08625 रांची – पूर्णियाकोर्ट – रांची साप्ताहिक दिवाली / छठ स्पेशल, का परिचालन 17 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक प्रत्येक शुक्रवार को रांची से एवं 18 अक्टूबर से एक नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को पूर्णियाकोर्ट से होगा।

ट्रेन 08105/08106 रांची – जयनगर– रांची साप्ताहिक दिवाली / छठ स्पेशल, का परिचालन 18 अक्टूबर से एक नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को रांची से एवं 19 अक्टूबर से दो नवंबर तक प्रत्येक रविवार को जयनगर से होगा।

ट्रेन 08640/08639 रांची – आरा – रांची साप्ताहिक पूजा/दिवाली/छठ स्पेशल, का परिचालन 28 सितंबर से दो नवंबर तक प्रत्येक रविवार को रांची से एवं 29 सितंबर से तीन नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को आरा से हो रहा है।

ट्रेन संख्या 08621/08622 रांची – कामाख्या – रांची साप्ताहिक पूजा/दिवाली/छठ स्पेशल, का परिचालन 27 सितंबर से एक नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को रांची से एवं 29 सितंबर से तीन नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को कामख्या से होगा।

ट्रेन 08795/08796 दुर्ग – पटना – दुर्ग दिवाली स्पेशल (वाया रांची) का परिचालन 19 अक्टूबर (रविवार) को दुर्ग से एवं 20 अक्टूबर (सोमवार) को पटना से होगा।

ट्रेन 08875/08876 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी – धनबाद – नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी दिवाली फेस्टिवल स्पेशल (वाया – रांची) का परिचालन 17 अक्टूबर (शुक्रवार) को नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी से एवं 18 अक्टूबर (शनिवार) को धनबाद से होगा।