अब एक मंत्री उठाएंगे तीन विधायकों की जिम्मेदारी, क्या झारखंड कांग्रेस में सुलझ गया अंंदरूनी विवाद?
राज्य ब्यूरो, रांची। कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी विवादों को खत्म करने के उद्देश्य से नेताओं के बीच समन्वय बढ़ाने की कवायद की गई है।
नेतृत्व के निर्देश पर एक-एक मंत्री के जिम्मे तीन-तीन विधायकों की समस्याओं का निदान करना है। विधायकों के मसले को ऊपर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इन मंत्रियों की होगी।
मंत्रियों को बदले में इन विधायकों का साथ मिलेगा। इस प्रकार कांग्रेस में विधायकों और मंत्रियों के बीच की दूरी को कम करने में मदद मिलेगी।
पिछले दिनों कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों के बीच प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में हुआ विवाद पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचा और वहां से निदान के प्रयास शुरू हुए।
पार्टी ने विवाद को खत्म कराने के लिए समन्वय बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी है। इसी के तहत नेताओं को एक-दूसरे के साथ बात कर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।
कांग्रेस में मीडिया टैलेंट हंट के तहत आज राज्यस्तरीय साक्षात्कार
वहीं, दूसरी ओर कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा 'मीडिया टैलेंट हंट' कार्यक्रम झारखंड में अंतिम चरण में है। इसके तहत रविवार, 21 दिसंबर को राज्य स्तरीय साक्षात्कार का आयोजन होगा।
इस साक्षात्कार के माध्यम से एआईसीसी प्रवक्ता, सोशल मीडिया, रिसर्च एवं पब्लिसिटी के लिए चयन के साथ-साथ पीसीसी में नए लोगों को प्रवक्ता एवं मीडिया पैनेलिस्ट के रूप में लाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
इस साक्षात्कार समिति में मीडिया टैलेंट हंट के लिए एआईसीसी द्वारा नियुक्त जोनल हेड अतुल लोंडे पाटिल, झारखंड कोऑर्डिनेटर डॉ. हामिद हुसैन, प्रदेश प्रभारी के प्रतिनिधि के रूप में सांसद सह झारखंड प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के कोऑर्डिनेटर सुखदेव भगत एवं विशेषज्ञ ज्यूरी के रूप में शशि सिंह उपस्थित रहेंगे।
