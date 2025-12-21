'झारखंड में बाबूलाल ने बोया था भ्रष्टाचार का बीज', कांग्रेस नेता ने BJP के आरोपों पर किया पलटवार

राज्य ब्यूरो, रांची। महागठबंधन सरकार पर भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने आरोप लगाया है कि झारखंड के निर्माण के साथ ही राज्य में भ्रष्टाचार का बीजारोपण बाबूलाल मरांडी ने किया और आगे चलकर अर्जुन मुंडा एवं रघुवर दास की सरकार ने इसे खाद पानी देकर एक विशाल पेड़ में बदल दिया। उस पेड़ को समूल जड़ से समाप्त करने में वर्तमान सरकार लगी हुई है।

एक तरफ केंद्र की भाजपा सरकार झारखंड को उसके हिस्से का आवंटन उपलब्ध नहीं कर रही है दूसरी ओर भ्रष्टाचार का अनर्गल प्रलाप भाजपा के नेता लगातार करते आ रहे हैं।

केंद्र के असहयोगात्मक रवैये के बाद भी झारखंड में विकास कार्यों का होना इन्हें फूटी आंख भी नहीं सुहा रहा है जिसके कारण भाजपा नेताओं में बेचैनी बढ़ गई है।

लगातार नियुक्ति पत्र वितरण विकास योजनाओं का शिलान्यास और तेजी से कार्यान्वयन से भाजपा नेताओं को आगामी कई वर्षों तक झारखंड में अपना राजनीतिक भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है।

एक समय ऐसा था जब राज्य सरकार के मुखिया, नगर विकास मंत्री, मेयर, डिप्टी मेयर सभी भारतीय जनता पार्टी के थे, इस दौर में सरकार के संरक्षण में राजधानी में लोगों को धोखे में रखकर अवैध निर्माणों को मंजूरी दी गई।