शीतलहर का कहर: राजधानी में बढ़े हार्ट अटैक, बीपी और निमोनिया के मरीज; रिम्स में एक दिन में 85 भर्ती

जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी में शीतलहरी के तेज होते ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में स्थिति सबसे गंभीर नजर आ रही है। महज एक दिन में मेडिसिन विभाग के इमरजेंसी में 85 नए मरीजों को भर्ती करना पड़ा। इनमें उच्च रक्तचाप (बीपी), हार्ट अटैक, लकवा (स्ट्रोक), ब्रेन हेमरेज के साथ-साथ निमोनिया के मरीज शामिल हैं। पिछले दो दिनों में ही निमोनिया के 15 मरीज भर्ती हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है।

रिम्स के मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. संजय सिंह ने बताया कि इस बार शीतलहरी के दौरान बीमारियों का असर अधिक देखने को मिल रहा है। ठंड बढ़ते ही शरीर की प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है, जिससे बुजुर्ग, बीपी-शुगर के मरीज और पहले से बीमार लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। कई मरीज वायरल संक्रमण की चपेट में भी आ रहे हैं।

खाली पेट घर से बाहर न निकलें डॉ. सिंह के अनुसार ठंड में शरीर को तापमान बनाए रखने के लिए अधिक कैलोरी की जरूरत होती है। ऐसे में खाली पेट बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। ठंड के कारण रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे बीपी अचानक बढ़ सकता है। यही कारण है कि हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मामले सामने आते हैं।

लोगों को समय पर भोजन करना चाहिए और जितना हो सके अपने आप को गर्म रखने का प्रयास करें। बच्चे और बुजुर्गों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। रिम्स में भर्ती सभी मरीजों का इलाज विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में किया जा रहा है।

मेडिसिन विभाग में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। हार्ट, ब्रेन स्ट्रोक और निमोनिया के मरीजों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। लक्षणों को न करें नजरअंदाज विशेषज्ञों का कहना है कि शीतलहरी के दौरान अचानक बीपी बढ़ना, तेज सिरदर्द, सीने में दर्द, सांस फूलना, हाथ-पैर सुन्न होना, बोलने में दिक्कत, तेज छींक, खांसी, बुखार, बदन दर्द और कुछ मामलों में लूज मोशन ठंड लगने या संक्रमण के संकेत हो सकते हैं। ऐसे लक्षण दिखते ही चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है।