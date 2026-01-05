Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Jharkhand छह सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस में होगा नामांकन, जानें पूरा शेड्यूल

    By Neeraj Ambastha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 07:05 PM (IST)

    झारखंड के छह सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बाल वाटिका और पहली कक्षा के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभिभावक 16 फरवरी तक ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन क ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    राज्य में संचालित छह सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस में बाल वाटिका एवं पहली कक्षा में नामांकन होगा।

    राज्य ब्यूरो,रांची। राज्य में संचालित छह सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस में बाल वाटिका एवं पहली कक्षा में नामांकन होगा। इसके लिए 16 फरवरी तक आनलाइन एवं आफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन जमा होंगे।

    स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संचालित इन स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए प्रवेश स्तर की कक्षाओं जैसे बाल वाटिका एवं पहली कक्षा में नामांकन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है।

    प्रत्येक में 40–40 बच्चों का नामांकन होगा

    इसके तहत बाल वाटिका तथा पहली कक्षा में प्रत्येक में 40–40 बच्चों का नामांकन होगा। जारी दिशा-निर्देश के अनुसार, नामांकन से संबंधित विज्ञापन में सभी विद्यालयों के नाम एवं उपलब्ध सीटों की संख्या प्रकाशित की जाएगी।

    यह सूचना विद्यालयों के सूचना पट, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के सूचना पट एवं डिस्प्ले बोर्ड, तथा संबंधित विद्यालयों की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जाएगी। सभी जिलों द्वारा नामांकन के लिए विज्ञापन का प्रकाशन 22 जनवरी तक किया जाएगा।

    अभिभावक संबंधित विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिशन लिंक के माध्यम से आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय अथवा संबंधित सीएम स्कूल आफ़ एक्सीलेंस से निर्धारित नामांकन प्रपत्र प्राप्त कर आफलाइन आवेदन भी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

    नामांकन के लिए केवल संबंधित जिले में निवास करने वाले अभिभावकों के बच्चे ही पात्र होंगे। नामांकन प्रक्रिया में जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा। साथ ही विद्यालय में नामांकन लेने वाले बच्चों के अभिभावकों से संबंधित सीएम स्कूल आफ़ एक्सीलेंस के प्रधानाध्यापक द्वारा यह शपथ पत्र लिया जाएगा कि अभिभावक अपने बच्चे के सुरक्षित विद्यालय आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

    नामांकन में ऐसे मिलेगी प्राथमिकता

    चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता के आधार पर पहले विद्यालय से दो किलोमीटर के दायरे में निवास करने वाले अभिभावकों के बच्चों को, उसके बाद विद्यालय से सात किलोमीटर तक के दायरे में निवास करने वाले अभिभावकों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी।

    बाल वाटिका में ऐसे बच्चे जिन्होंने एक अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2025 के बीच पांच वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और कक्षा एक में ऐसे बच्चे जिन्होंने एक अप्रैल 2025 से 31 मार्, 2025 के बीच छह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, उनका नामांकन लिया जाएगा।

    इन स्कूलों में होगा नामांकन

    सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस (गर्ल्स) पाकुड़, सीएम स्कूल आफ़ एक्सीलेंस (गर्ल्स) खूंटी, डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस धनबाद, डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस चतरा, सीएम स्कूल आफ़ एक्सीलेंस (गर्ल्स) साहिबगंज तथा सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस (गर्ल्स) लातेहार।