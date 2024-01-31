नववर्ष 2026 पर सीएम हेमंत सोरेन का शुभकामना संदेश, युवा झारखंड को 2050 तक समृद्ध बनाने का लक्ष्य
डिजिटल डेस्क, रांची। नव वर्ष 2026 के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखण्ड की जनता को हार्दिक बधाई। शुभकामनाएं और जोहार देते हुए उन्होंने राज्य की जनता के सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने X पर पोस्ट शेयर कर कहा कि नव वर्ष 2026 का आगमन केवल एक नए वर्ष की शुरुआत नहीं है, बल्कि यह हमारे वीर पुरुखों के सपनों के सोना झारखण्ड के निर्माण की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम भी है।
उन्होंने कहा कि साल 2025 में झारखण्ड राज्य निर्माता दिशोम गुरुजी आदरणीय शिबू सोरेन जी और महान आंदोलनकारी आदरणीय रामदास सोरेन जी सशरीर छोड़कर प्रकृति की गोद में समा गए। आज वह प्रकृति की गोद से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं।
नव वर्ष 2026 का आगमन केवल एक नए वर्ष की शुरुआत नहीं है, बल्कि यह हमारे वीर पुरुखों के सपनों के सोना झारखण्ड के निर्माण की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम भी है।
झारखण्ड ने बीते वर्षों में संघर्ष, संकल्प और संभावनाओं की एक लंबी यात्रा तय की है। इस यात्रा में राज्य के नागरिकों, विशेषकर आदिवासी, मूलवासी, किसान, श्रमिक, महिलाओं और युवा वर्ग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है।
हमने सामाजिक न्याय, जनकल्याण और समावेशी विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। अब युवा झारखण्ड का लक्ष्य और अधिक स्पष्ट है- 2050 तक एक समृद्ध, न्यायपूर्ण और सतत झारखण्ड का निर्माण।
इस संकल्प के साथ इस संकल्प के साथ अबुआ सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी-रोजगार-स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, तथा स्थानीय समुदायों के अधिकार और सम्मान को केंद्र में रखकर नीतियां और कार्यक्रम आगे बढ़ाएगी।
हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड रूपी विशाल वृक्ष की जड़ों को मजबूत करना ही हमारी प्राथमिकता रही है। विकास का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे- यही हमारी प्रतिबद्धता भी है। यह युवा झारखण्ड आने वाले 25 वर्षों के लिए एक साझा विजन के साथ आगे बढ़े और 2050 तक झारखण्ड, देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो, यही मेरा लक्ष्य है।
