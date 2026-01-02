सहभागिता से झारखंड अग्रणी राज्य बनेगा, सीएम हेमंत सोरेन बोले 'सर्वांगीण विकास में सभी का योगदान महत्वपूर्ण'

राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को राज्यसभा सदस्य महुआ माजी, अपर मुख्य सचिव गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग वंदना दादेल, अपर मुख्य सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मस्त राम मीणा, राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी, सचिव वित्त विभाग प्रशांत कुमार, सदस्य राजस्व पर्षद राजीव रंजन, अभियान निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छवि रंजन, प्रबंध निदेशक जियाडा वरुण रंजन, निदेशक नगरीय प्रशासक, नगर विकास विभाग नैंसी सहाय, विशेष सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग राजीव रंजन, आइजी एसटीएफ अनूप बिरथरे, रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री एवं वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने मुलाकात की।

मुख्यमंत्री को सभी ने नववर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने भी सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए उनके मंगलमय जीवन की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को नूतन वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी तथा ईश्वर से राज्यवासियों की सुख, शांति, समृद्धि, प्रगति एवं खुशहाली की कामना की।