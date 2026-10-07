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पहले बाबा का साथ छूटा, अब मां भी चली गईं; CM हेमंत सोरेन के दर्द में फिर दिखा अपनों को खोने का गम

By Mansi KumariEdited By: Mansi Kumari
Published: Wed, 07 Oct 2026 10:41 PM (IST)

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी मां रूपी सोरेन के निधन पर भावुक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने उन्हें अपनी सबसे ...और पढ़ें

मां रूपी सोरेन के साथ सीएम हेमंत सोरेन। जागरण

मां रूपी सोरेन के साथ सीएम हेमंत सोरेन। जागरण

HighLights

  1. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मां रूपी सोरेन के निधन पर दुख व्यक्त किया।

  2. उन्होंने अपनी मां को सबसे बड़ी छांव बताया, पिता को भी याद किया।

  3. रूपी सोरेन का 20 दिनों से अस्पताल में चल रहा था इलाज।

डिजिटल डेस्क, रांची। रूपी सोरेन के निधन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भावुक पोस्ट साझा कर अपनी मां को याद किया। उन्होंने लिखा, “बाबा के जाने के बाद मां ही मेरी सबसे बड़ी छांव थीं। आज वह छांव भी प्रकृति की गोद में समा गयीं।” इसके बाद हेमंत सोरेन ने सिर्फ “मां....” लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त कीं।

hemant soren and rupi soren

दिवंगत शिबू सोरेन को याद करते हुए हेमंत का वो भावुक पोस्ट

मां के निधन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का वह भावुक पोस्ट भी याद किया जा रहा है, जो उन्होंने अपने पिता और दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद लिखा था। उस समय उन्होंने कहा था, “आदरणीय दिशोम गुरुजी हम सभी को छोड़कर चले गए हैं। आज मैं शून्य हो गया हूं...”

शिबू सोरेन के निधन पर हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने भी भावुक संदेश साझा किया था। उन्होंने शिबू सोरेन को सिर्फ अपना ससुर नहीं, बल्कि “झारखंड के बाबा” और पिता समान बताया था।

shibhu soren and rupi soren

अब रूपी सोरेन के निधन के बाद हेमंत सोरेन के शब्दों में एक बेटे का अपनी मां को खोने का दर्द नजर आ रहा है। पिता के निधन के बाद जिस मां को उन्होंने अपनी सबसे बड़ी छांव बताया था, आज उसी मां के जाने पर उन्होंने अपने दर्द को सिर्फ एक शब्द में समेट दिया- “मां...”

20 दिनों से चल रहा था इलाज

बता दें कि, रूपी सोरेन का बुधवार रात करीब आठ बजे निधन हो गया। वह लंबे समय से अस्वस्थ थीं और रांची के बरियातू स्थित हिल व्यू अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें चिकित्सकों की विशेष निगरानी में रखा गया था। उनके निधन की खबर से झामुमो परिवार और समर्थकों में शोक की लहर है। उन्हें सांस लेने में परेशानी के बाद 18 सितंबर को हिल व्यू हास्पिटल में भर्ती कराया गया था।

फिलहाल रूपी सोरेन का पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके आवास ले जाया जा रहा है। गुरुवार को पार्थिव शरीर पैतृक गांव नेमरा (रामगढ़) ले जाया जाएगा, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। 

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