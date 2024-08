Champai Soren ने बता दिया अपना पूरा प्लान, Hemant Soren को गच्चा देने वाले पूर्व CM अब क्या करेंगे?

चंपई ने आगे कहा, मैं झारखंड की राजनीति में फिर से सक्रिय रूप से प्रवेश करूंगा और विधानसभा चुनाव (Jharkhand Assembly Election) से पहले एक संगठन बनाऊंगा और दोस्त बनाने की भी कोशिश करूंगा। एक सप्ताह के भीतर सब कुछ बता दूंगा। झामुमो नेताओं के संपर्क करने के सवाल पर चंपई ने कहा, "मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं"।

#WATCH | Seraikela-Kharsawan, Jharkhand: Former CM and JMM leader Champai Soren says "Today, I visited 3 districts including Seraikela and Chaibasa. It was the second day of the tour of my new chapter. Everything is going well, the public is joining us. I will actively enter… pic.twitter.com/zPFyNvckZ9