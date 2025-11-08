Language
    Jharkhand News: सीसीएल अधिकारी 50 हजार घूस लेते गिरफ्तार, सीबीआइ अधिकारी ने कहा- सरकारी अधिकारी रिश्वत मांगे तो इस नंबर पर करें फोन

    By Dhendra Prasad Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 03:48 PM (IST)

    खलारी में सीबीआई ने सीसीएल के मानव संसाधन अधिकारी दीपक गिरि को 50 हजार रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया। दीपक गिरि ने शिकायतकर्ता से अनुकंपा नियुक्ति के बदले रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने पर सीबीआई ने जाल बिछाकर उसे रंगे हाथों पकड़ा। सीबीआई ने लोगों से भ्रष्टाचार की शिकायत करने की अपील की है।

    सीसीएल अधिकारी दीपक गिरि को गिरफ्तार कर ले जाती सीबीआइ की टीम।

    संसू, खलारी(रांची)। खलारी थाना क्षेत्र अंतर्गत सीसीएल एनके एरिया के डकरा परियोजना कार्यालय में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा रांची की 10 सदस्यीय टीम ने अचानक छापा मारकर सीसीएल के मानव संसाधन अधिकारी दीपक गिरि को 50 हजार रुपये घूस लेते पकड़ लिया।

    सूत्रों के अनुसार, अधिकारी दीपक गिरि ने शिकायतकर्ता रोशन कुमार से उसके दिवंगत पिता की अनुकंपा नियुक्ति के बदले डेढ़ लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी।

    रोशन कुमार के पिता, सीताराम, रोहिणी परियोजना से प्रतिनियुक्ति पर डकरा परियोजना में सफाई कर्मी के पद पर कार्यरत थे, जिनका फरवरी 2025 में निधन हो गया था। इसके बाद रोशन ने अपने पिता की जगह अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था।

    लेकिन मानव संसाधन अधिकारी द्वारा लगातार रिश्वत की मांग की जा रही थी। परेशान होकर रोशन ने सीबीआइ की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा रांची में शिकायत की। शिकायत की सत्यता की जांच के बाद सीबीआइ ने जाल बिछाया और शुक्रवार को रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 50 हजार रुपये देने का समय तय किया गया।

    सीबीआइ की जाल में फंसा सीसीएल अधिकारी

    जैसे ही दीपक गिरि ने रुपये लिए, सीबीआइ की टीम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान कार्यालय परिसर में अफरातफरी मच गई। सीबीआइ टीम ने मौके पर ही आवश्यक साक्ष्य जुटाए। केमिकल से आरोपी के हाथ धुलवाए और पैसे को जब्त किया।

    इसके बाद आरोपी को पूछताछ के लिए डकरा आफिसर्स क्लब ले जाया गया, जहां घंटे भर पूछताछ के बाद औपचारिक प्राथमिकी दर्ज कर टीम उसे साथ ले गई। सीबीआइ डीएसपी कुलदीप ने बताया कि कार्रवाई शिकायतकर्ता रोशन कुमार की लिखित सूचना पर की गई।

    उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि यदि किसी सरकारी अधिकारी द्वारा रिश्वत की मांग की जाती है, तो तुरंत सीबीआई कार्यालय के मोबाइल नंबर 9470590422 पर सूचित करें। इस कार्रवाई के बाद खलारी क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अब कोई भी शिकायत करने से न डरे, क्योंकि सीबीआइ तत्पर है और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

    कार्रवाई के दौरान डीएसपी कुलदीप के साथ इंस्पेक्टर अजयकुमार ठाकुर, इंस्पेक्टर तपेश पचौरी, रविशंकर प्रसाद, लावना यादव, सुप्रिया कुमारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

    मैकलुस्कीगंज स्थित दीपक गिरि के घर में चला सर्च 

    एनके एरिया के डकरा आफिसर्स क्लब से दीपक गिरि को साथ लेकर निकली सीबीआइ की टीम सीधे मैकलुस्कीगंज स्थित दीपक गिरि के आवास पर पहुंची। सीबीआइ की टीम ने घर में आलमारी आदि सर्च किया। बाहर के किसी भी व्यक्ति को घर के अंदर घुसने से रोक दिया गया है। 