'प्रोटेक्शन मनी दो नहीं तो...', अमन साहू गिरोह के नाम पर बीजेपी नेता से मांगी रंगदारी, मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, रांची। पुंदाग थाना क्षेत्र में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और व्यवसायी को वॉट्सऐप के माध्यम से फिरौती और जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यवसायी ने इस संबंध में थाना प्रभारी को लिखित शिकायत सौंपकर प्राथमिकी दर्ज करने और सुरक्षा की मांग की है। शिकायत के अनुसार, व्यवसायी के कंपनी के आधिकारिक मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा वॉट्सऐप संदेश भेजा गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

संदेश भेजने वाले ने अपना नाम सौरभ सिंह बताया और खुद को कुख्यात अमन साहू गिरोह से जुड़ा हुआ बताते हुए तथाकथित 'प्रोटेक्शन मनी' की मांग की। संदेश में मांग पूरी न होने पर गंभीर परिणाम भुगतने और जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित का कहना है कि वह रांची का निवासी है और एक निजी निर्माण कंपनी का प्रबंध निदेशक होने के साथ-साथ एक व्यवसायिक समूह का संचालन करता है।