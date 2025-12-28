Language
    'प्रोटेक्शन मनी दो नहीं तो...', अमन साहू गिरोह के नाम पर बीजेपी नेता से मांगी रंगदारी, मचा हड़कंप

    By Prince Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 11:22 PM (IST)

    रांची के पुंदाग थाना क्षेत्र में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और व्यवसायी को वॉट्सऐप पर अमन साहू गिरोह के नाम पर फिरौती और जान से मारने की धमकी मिली है। स ...और पढ़ें

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, रांची। पुंदाग थाना क्षेत्र में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और व्यवसायी को वॉट्सऐप के माध्यम से फिरौती और जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है।

    पीड़ित व्यवसायी ने इस संबंध में थाना प्रभारी को लिखित शिकायत सौंपकर प्राथमिकी दर्ज करने और सुरक्षा की मांग की है। शिकायत के अनुसार, व्यवसायी के कंपनी के आधिकारिक मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा वॉट्सऐप संदेश भेजा गया।

    संदेश भेजने वाले ने अपना नाम सौरभ सिंह बताया और खुद को कुख्यात अमन साहू गिरोह से जुड़ा हुआ बताते हुए तथाकथित 'प्रोटेक्शन मनी' की मांग की।

    संदेश में मांग पूरी न होने पर गंभीर परिणाम भुगतने और जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित का कहना है कि वह रांची का निवासी है और एक निजी निर्माण कंपनी का प्रबंध निदेशक होने के साथ-साथ एक व्यवसायिक समूह का संचालन करता है।

    उसने यह भी बताया कि वह पूर्व में सामाजिक और सार्वजनिक दायित्वों से जुड़ा रहा है तथा विभिन्न मंचों पर आपराधिक गिरोहों की गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाता रहा है।

    इसी कारण उसे आशंका है कि धमकी वास्तविक और गंभीर हो सकती है। व्यवसायी ने पुलिस से संबंधित आरोपी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है।

    साथ ही स्वयं, अपने परिवार और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया है।