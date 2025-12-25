Language
    झारखंड में इस नदी पर 7.36 करोड़ की लागत से बनेगा उच्च स्तरीय पुल, हेमंत सरकार ने दी मंजूरी

    By Chandra Shekhar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 08:37 AM (IST)

    खूंटी-तोरपा-कोलेबिरा पथ पर बनई नदी पर 7.36 करोड़ रुपये की लागत से उच्च स्तरीय पुल बनेगा, जिसे प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। छह माह पूर्व पुल टूटने से ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, खूंटी। खूंटी-तोरपा-कोलेबिरा पथ के आठवें किलोमीटर पर पेलौल गांव के समीप बनई नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण को पथ निर्माण विभाग, झारखंड सरकार ने प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है।

    बनई नदी पर बनने वाले इस नए उच्च स्तरीय पुल का निर्माण 7 करोड़ 36 लाख तीन हजार 900 रुपये की लागत से किया जाएगा।

    उल्लेखनीय है कि छह माह पूर्व 19 जून को हुई भारी बारिश के दौरान बनई नदी पर बना पुल ध्वस्त हो गया है। पुल टूटने के बाद इस प्रमुख मार्ग पर गुजरने वाले वाहनों के साथ ही आम लोगों व स्कूली बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

    नदी से दो पहिए और छोटे वाहन सुगमता से गुजर सके इसे लेकर एक करोड़ 80 लाख रुपये की लागत से डायवर्सन का निर्माण कराया जा रहा है, जो अब अंतिम चरण में है।

    डायवर्सन के चालू होने से फिलहाल लोगों को राहत मिलेगी। वहीं, उच्च स्तरीय पुल निर्माण के बाद ही रांची से खूंटी होते हुए सिमडेगा राउरकेला आदि क्षेत्रों को जोड़ने वाले इस प्रमुख मार्ग पर बाधित यातायात समस्या का समाधान सुनिश्चित हो सकेगा।